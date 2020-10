Max Verstappen laconiek onder vertrek Honda. Dan komt er gewoon een andere motor

Max Verstappen staat bij zijn door Honda aangedreven Red Bull, een auto waarmee hij successen heeft geboekt, maar die hem ook in de steek heeft gelaten Beeld AP

Gevloek, een week lang chagrijnig of een enorme baaldag? Nee hoor, niets van dat alles. Het kostte Max Verstappen naar eigen zeggen weinig tijd om zich over het nieuws van het vertrek van zijn motorleverancier Honda uit de Formule 1 heen te zetten. De Japanse autofabrikant kondigde vorige week aan na 2021 de raceklasse te verlaten, na Verstappens team Red Bull nog geen twee seizoenen van motoren te hebben voorzien.

‘Het is natuurlijk jammer, maar ik kan niets aan dat besluit veranderen’, zei Verstappen donderdag in een zoomsessie, gekleed in een dikke jas vanaf de koude Nürburgring, waar zondag de elfde race van het seizoen wordt verreden. ‘We gaan er komend anderhalf jaar gewoon vol tegenaan, ook aan de Honda-kant, zodat we het op een zo mooi mogelijke manier kunnen eindigen.’

Desgevraagd geeft Verstappen toe dat hij het besluit van de Japanners, dat hij al ‘iets eerder’ hoorde, wel voelde aankomen. ‘Het is logisch na het jaar dat we tot nu toe hebben gehad’, zegt hij, doelend op het gegeven dat hij na een half seizoen al kansloos was in het wereldkampioenschap. ‘Dan wordt het allemaal wat lastiger en ook moeilijker te verantwoorden.’ Hij wil niet speculeren of Honda wel was gebleven als hij voor de titel had gestreden. ‘Dat weet je nooit.’

Toekomst

Met het vertrek van Honda verdwijnt wel Verstappens stip op de horizon. De Nederlander verlengde in januari zijn contract bij Red Bull tot en met 2023, erop gokkend dat Honda en Red Bull rond die tijd een onverslaanbare combinatie zouden vormen. Nu dat perspectief wegvalt, doken er de afgelopen dagen tal van berichten op over een clausule in het contract van de 23-jarige coureur. Die zou een eerder vertrek mogelijk maken.

De berichten werden deze week in een column weer tegengesproken door Verstappens teambaas Christian Horner. Verstappens vader Jos zei woensdag cryptisch tegen De Telegraaf dat Red Bull zich nergens zorgen over hoeft te maken als zijn zoon volgend jaar een auto heeft waarmee hij wereldkampioen kan worden.

Verstappen houdt zich op de vlakte als het gaat om zijn toekomst. Hij kan wel lachen om de reuring die ontstond toen bleek dat hij de accounts van zowel zijn team als Honda had ‘ontvolgd’ op Instagram. ‘Dat was al een paar weken geleden gebeurd, omdat ik geen zin meer had om Formule 1-nieuws te lezen’, zegt hij nu.

‘Ik kreeg constant meldingen op mijn telefoon, werd getagd in video’s en ranglijsten. Daar doe ik het niet voor in de Formule 1, dus ik dacht: ik stop er lekker mee. Ik vind het veel leuker om op Instagram andere sporten te volgen. Ik zit toch al elke week in de paddock. Maar op een gegeven moment werd het allemaal zo’n drama. Toen ben ik alles maar weer gaan volgen.’

Nuchter

Hij kijkt ook nuchter naar alle geruchten over zijn motor na 2021. Keert Red Bull misschien terug naar Renault of gaat de renstal straks zijn eigen krachtbron maken? ‘Het is allemaal nog zo nieuw’, zegt Verstappen. ‘Ik weet zelf ook niet precies wat er speelt, ik laat het aan het team. Dus alles wat ik zeg, kan over twee maanden weer helemaal anders zijn. Het team is er in ieder geval druk mee bezig. We houden alle opties open op dit moment.’

Verstappen is vooral bezig met volgend seizoen. Honda heeft toegezegd nog een keer alles op alles te zetten voor een succesvol jaar, onder meer door de sterkere krachtbron die voor 2022 was bedoeld een jaar naar voren te halen. ‘Het is een mooie stap vooruit’, zegt hij met een glimlach over die nieuwe motor. ‘Maar de anderen zitten natuurlijk ook niet stil.’

Na zes seizoenen Formule 1 weet hij dat het weinig zin heeft om vooruit te kijken of achteraf van zaken spijt te hebben. Weinig sporten zijn zo veranderlijk als de koningsklasse van de autosport. ‘Het team had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen: we stoppen ermee’, zegt Verstappen.

‘Nu verandert er eigenlijk niet veel. Iedereen blijft gewoon vol gas doorwerken en we hebben nog anderhalf jaar om een nieuwe motor erin te bouwen. Daar is Red Bull over het algemeen best flexibel in, bijvoorbeeld door op het laatste moment nog aanpassingen te maken voor een bepaalde motor. Ik maak me daar geen zorgen om. Ik weet dat ze het beste met me voor hebben. Als Honda wegvalt, gaan we gewoon verder. Als we maar competitief zijn. Dat is het allerbelangrijkste.’