Max Verstappen krijgt perfect verjaardagscadeau met winst in Maleisië

Het werd de opmaat voor ongekende pechreeks voor de coureur. In de helft van de veertien races tot die in Singapore twee weken geleden haalde hij de finish niet. In de races waarin hij wel de eindstreep haalde, maakte hij fouten of was zijn auto simpelweg niet snel genoeg.



Maar in een seizoen waarin niets leek te lukken, lukte in Maleisië - in het weekeinde waarin hij van tiener naar twintiger verjaarde - opeens alles.



Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als derde voor de race in een sessie waarin een van zijn grootste concurrenten, Sebastian Vettel in de op Sepang snellere Ferrari, alvast wegviel met motorproblemen. De andere Ferrari van Kimi Räikkönen viel kort voor de race uit wegens turboproblemen. Räikkönen stond een plaats voor Verstappen in de startopstelling.