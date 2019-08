Max Verstappen krijgt nieuwe teamgenoot: Alexander Albon

Alexander Albon. Beeld BSR Agency

Gasly zat nog geen half jaar bij het team. Red Bull schrijft als verklaring voor de zet dat het de luxe heeft om te rouleren met ‘vier getalenteerde coureurs’ tussen twee teams. Het waren vooral mooie worden om te verhullen dat Gasly was gewogen en te licht bevonden voor de top.

De Fransman dankte zijn kans bij Red Bull aan het onverwachte vertrek van Verstappens vorige teamgenoot Daniel Ricciardo, die vorig jaar koos voor een avontuur bij Renault. Gasly reed toen bij Toro Rosso, had indruk gemaakt met onder meer een vierde plaats in Bahrein en in de haastige zoektocht naar een opvolger voor Ricciardo kwam Red Bull bij hem uit.

Hij ervoer snel dat rijden in de relatieve luwte bij laagvlieger Toro Rosso iets anders was dan het uithangbord zijn van een topteam met een budget van zo’n 300 miljoen euro. Tijdens de testdagen in de winter reed Gasly twee keer zijn fonkelnieuwe bolide in de prak. Sindsdien oogde hij onzeker. Hij werd vervolgens niet geholpen door de voortdurende vergelijkingen met Verstappen, die vanaf de eerste race in Australië in bloedvorm stak.

Gasly finishte die wedstrijd buiten de toptien, terwijl Verstappen in Melbourne met dezelfde auto naar het podium reed. In twaalf gezamenlijke races finishte de Nederlander elf keer voor Gasly. In hun laatste GP als teamgenoten zette Verstappen hem zelfs op een rondje.

Het was voor de teamleiding de druppel, met als uitkomst dat Albon eind deze maand bij de GP van België in de RB15 zit. Met Albon krijgt het topteam geen garantie op beterschap. De langste coureur van het veld (1 meter 86) is bij Toro Rosso weliswaar bezig aan een sterk eerste seizoen in de Formule 1, maar kende onderweg naar de F1 een aantal wisselvallige jaren.

Red Bull benadrukte maandag dat Albon niet verzekerd is van zijn plek voor volgend seizoen. ‘De volgende negen races zullen gebruikt worden om de prestaties van Alexander te evalueren, om daarna een afgewogen besluit te maken over wie er in 2020 naast Max zal rijden’, aldus het team.