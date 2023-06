Max Verstappen komt met 41ste zege op gelijke hoogte met racelegende Ayrton Senna

Max Verstappen steekt de vuisten in de lucht na zijn winst in Canada. Beeld AFP

Vier coureurs boekten meer Formule 1-overwinningen. Viervoudig kampioen Alain Prost 1985, 1986, 1989, 1993) is met 51 zeges de volgende kaap voor de nog maar 25-jarige Verstappen. Prost was 38 toen hij zijn laatste Grand Prix won.

Lewis Hamilton is de coureur met veruit de meeste zeges: 103. In het tempo dat Verstappen heeft ingezet is verbetering van dat record mogelijk. Ter vergelijking: de Britse zevenvoudig kampioen was 31 toen hij in 2016 de mijlpaal van 50 overwinningen bereikte.

Tegelijk is Verstappen het volmaakte tegendeel van zijn tennissende plaatsgenoot in Monaco, Novak Djokovic. De Serviër behaalde deze maand in Parijs het recordaantal van 23 grandslamoverwinningen en wordt gedreven door dergelijke statistieken.

Niet voor de cijfertjes

Verstappen geeft keer op keer aan niet voor de cijfertjes te rijden. Feitelijk ging hij maar voor één statistiek: 1 wereldkampioenschap. Nadat hij in 2021 op spectaculaire wijze in de laatste ronde van de laatste race in Abu Dhabi zijn grote doel bereikte, zegt hij vaak, is alles wat daarna kwam een bonus.

In Canada kwam de Nederlander op zes overwinningen in acht races dit seizoen tot dusver. De andere twee Grands Prix werden gewonnen door zijn teamgenoot Sergio Pérez. Acht races, acht overwinningen voor Red Bull, zelden domineerde een team zo het begin van een raceseizoen.

Ook in Montreal bleek weer dat Red Bull de superieure auto heeft. Toen Verstappen, die van de eerste plek startte, na 70 ronden in Montreal over de finish ging, was dat zijn 224ste achtereenvolgende rondje aan de leiding. Dat er dan wat verslapping optreedt, daar kon de Nederlander wel om lachen. ‘Fuck, ik schakelde mezelf bijna uit, haha’, zei hij in ronde 65 nadat hij iets te wild over de curbstones was gestuiterd.

Alonso tweede

Op ruime afstand van Verstappen werd Fernando Alonso tweede. De Spaanse veteraan van Aston Martin, twee keer wereldkampioen, is dit seizoen de enige uitdager van Red Bull. Hij eindigde voor de Mercedes van Hamilton, die langzaamaan ook wat meer weerwerk begint te bieden aan de Red Bulls. Met de drie kampioenen stonden op het podium bij elkaar opgeteld elf wereldtitels.

De tweede Nederlander, Nyck de Vries, startte in zijn AlphaTauri als achttiende (van de twintig) en op die plek beëindigde hij de race ook.