Max Verstappen kijkt met vertrouwen naar 2020

Max Verstappen Beeld BSR Agency

Hij sprak wat met Ferrari-coureur Charles Leclerc en lachte om een vraag van een Duitse journalist, waar geen einde aan leek te komen. In Abu Dhabi, aan de vooravond van het einde van zijn vijfde seizoen in de Formule 1, leek Max Verstappen (22) donderdag beter in zijn vel te zitten dan ooit.

Zijn goede humeur was begrijpelijk. Verstappen domineerde de laatste race in Brazilië als nooit tevoren. Hij startte van de eerste plek, won de race en haalde tussendoor twee keer zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in. Het machtsvertoon was een uitroepteken achter de vooruitgang in de nog prille samenwerking tussen Verstappens team Red Bull en motorleverancier Honda.

Hondamotor

Niet toevallig kondigde het Japanse automerk woensdag aan Red Bull nog een jaar van motoren te voorzien, tot en met 2021. Een dag later schoof Verstappen aan bij de persconferentie voor de laatste race van het seizoen.

Veel over de Honda-verlenging ging het alleen niet. Allereerst omdat Verstappen niet weet of hij in 2021 überhaupt nog voor Red Bull rijdt. Zijn contract loopt na volgend jaar af. Daarna veranderen de regels in de raceklasse drastisch. De verwachting is dat topcoureurs van team wisselen, omdat de pikorde mogelijk op de schop gaat.

Daarnaast is de Nederlander enkel bezig met volgend seizoen, benadrukte hij donderdag. Als het aan Verstappen ligt, wacht hij niet op het nieuwe Formule 1-tijdperk voor zijn eerste wereldtitel. Hij wil in 2020 toeslaan.

Het eerste seizoen met Honda was volgens hem ‘erg veelbelovend’. Verstappen: ‘De betrouwbaarheid was voor mij belangrijk. Die was goed. Verder is er tijdens het seizoen veel progressie geboekt en hebben we veel geleerd.’

Top-3

Zondag kan hij als eerste Nederlander in de top-3 van het WK in de Formule 1 eindigen. Zijn voorsprong op Ferrari-rijder Leclerc is 11 punten. Het is een ereplek waar hij vorig jaar niets om gaf. Dat is dit seizoen veranderd. ‘Want het is beter dan vierde of vijfde’, zo legde hij uit.

Om er meteen aan toe te voegen: ‘Ik weet alleen niet of ik er over twintig jaar nog veel aan terugdenk.’ Uiteindelijk draait het voor hem om wereldtitels. Verstappen rijdt bijna vier seizoenen voor een topteam in de Formule 1. Hij heeft het gevoel dat hij momenteel dichter dan ooit bij een kampioensauto zit, zei hij.

‘Het hangt er alleen ook vanaf wat de anderen doen’, zei hij. De afgelopen jaren eindigde Verstappen het seizoen eveneens optimistisch, om bij de seizoenstart in Australië toch weer te moeten concluderen dat het verschil met de dominante Mercedessen groter was geworden. Dat moet volgend jaar anders, aldus Verstappen. ’En we willen altijd meer, dus we zullen nooit tevreden zijn.’