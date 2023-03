Max Verstappen is volledig vrij van stress klaar voor het Formule 1-seizoen

Max Verstappen in de garage van Red Bull tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Bahrein. Beeld AFP

Of Max Verstappen niet té relaxed is, was de persvraag aan de tweevoudig Formule 1-kampioen. Onmogelijk, reageerde de Nederlander onmiddellijk. ‘Het is heel belangrijk altijd relaxed te zijn.’

Verstappen is dan ook het onbetwiste middelpunt bij de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Bahrein. Hij loopt ontspannen over het dorpsplein van elke Formule 1-race, de paddock, de permanente glimlach op het gelaat. Hij is de te kloppen man, de coureur die niets meer hoeft te bewijzen, wiens droom al in 2021 was vervuld: wereldkampioen. Daarna was alles een bonus, inclusief een tweede, met overmacht behaalde titel vorig jaar.

Hij kan er nu van genieten, dat is duidelijk. Niet eerder kreeg hij de favorietenrol aan het begin van een seizoen toegeschoven. Dat was voorheen Lewis Hamilton. Maar Mercedes worstelt en Ferrari ook, zij het minder.

Tegelijk straalt het team van Verstappen, Red Bull, in alles uit dat het zijn zaakjes voor het eerst ruimschoots voor elkaar heeft. De anderen moeten volgen. ‘Van de jager zijn we de prooi geworden’, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner steeds maar weer.

Veteraan van pas 25

Verstappen is een jonge veteraan. Hij begint aan zijn negende seizoen, maar is nog maar 25 jaar oud. ‘Het is snel gegaan’, zegt hij met, opeens, een serieuze blik. Hij heeft nog vele seizoenen voor zich en kan zich kronen tot de beste aller tijden, als hij nog zes titels wint en met acht stuks Michael Schumacher en Hamilton passeert. Maar of hij daar zin in heeft? Dan komt er steeds een ‘we zien wel’-achtige reactie.

Wanneer Verstappen beschikbaar is voor de pers, is in een ijzeren schema vastgelegd. En hoewel dat spoorboekje tot op de minuut nauwkeurig wordt gevolgd, geeft de gewilde Nederlander nooit de indruk dat hij haast heeft. Hij is de vleesgeworden routine zoals hij voor de pitgarage staat, een halve cirkel van journalisten en cameramensen om hem heen. In het Engels, Duits en Nederlands beantwoordt hij steeds dezelfde vraag: wat vindt hij van zijn favorietenrol?

Antwoord klaar? Verstappen draait iets op zijn voeten en staat oog in oog met de volgende verslaggever, die hij indringend aankijkt als hij of zij de ‘favorietenvraag’ stelt. Hij geeft beleefd en in bewonderenswaardige variëteit hetzelfde ‘Parijs-is-nog-ver’-antwoord.

‘Ik ben totaal niet bezig met die favorietenrol’, verklaart hij iets later in het vijfminutenblokje met de Nederlandse pers. Zijn opvallende ontspannenheid wijt hij aan al die jaren ervaring. ‘Je weet wat er kan gebeuren in een wedstrijd. Dat is relaxed.’

De puber uit 2015

Dat was het niet toen Verstappen in 2015 in Bahrein debuteerde. Hij wist niet wat er op hem af kwam. ‘Ik moest me nog laten zien’, herinnert hij zich de puber-zonder-rijbewijs die hij toen was. ‘Je hoopt voor een topteam te rijden. Er stond veel druk op me. Nu niet.’

Dat racedebuut resulteerde in een uitvalbeurt, net als zijn achtste keer in Bahrein, vorig jaar. Daaraan denkt Verstappen liever niet aan terug. ‘Vanaf die race zei iedereen toen dat Ferrari een grote kans had om de titel te winnen, je weet hoe dat is gegaan.’ Hij doelt op een beroerde seizoenstart voor Red Bull, gevolgd door een recordaantal van 15 overwinningen in één seizoen voor Verstappen.

Red Bull won ook nog de constructeurstitel na acht opeenvolgende zeges van aartsconcurrent Mercedes. ‘Heel veel dingen kunnen in de loop van een seizoen anders lopen', zegt Verstappen met een lach, ‘hopelijk is dat niet bij ons zo.’

In zijn acht deelnames won Verstappen nog nooit in Bahrein, wel werd hij twee keer tweede. Conclusie van de tweevoudig wereldkampioen: het Sakhir-circuit ligt hem niet zo goed.

‘Bahrein’ is volgens de kenners dan ook met niets te vergelijken. De vele lange rechte stukken zorgen ervoor dat in bijna driekwart van de tijd op volle snelheid, boven de 300 kilometer per uur, wordt geracet. Maar de coureurs teisteren met name hun remmen als na zo’n recht eind steeds een scherpe, langzame bocht opdoemt. Komt bij dat er in een jaar zo weinig op het asfalt wordt gereden, dat de banden het zwaar voor de kiezen krijgen, temeer als zand van de woestijn het circuit op waait.

Een week geleden reden alle teams drie dagen lang testrondjes op dezelfde baan. Zo vaak gingen ze rond dat de coureurs het vermoedelijk met hun ogen dicht kunnen rijden. De tests waren een succes voor Red Bull en Verstappen daaraan heeft hij de favorietenrol te danken, temeer omdat de concurrentie sterk achterbleef. Dat laatste kan blufpoker zijn. ‘Wij hebben niet alles laten zien’, zei Charles Leclerc van Ferrari. ‘Maar’, met een knikje naar Verstappen naast hem op de persconferentiebank, ‘zij ook niet.’ Die reageerde met een bemoedigend woord: ‘Het kan ook specifiek aan dit circuit liggen dat het bij anderen niet loopt.’