Max Verstappen is sinds zijn wereldtitel alleen maar een betere F1-coureur geworden

Max Verstappen schreeuwt het in zijn helm uit na zijn overwinning van de GP van Hongarije op de Hungaroring nabij Boedapest. Beeld ANP

Het leek zo goed als onmogelijk: een race winnen vanaf de tiende plek op een circuit waarop nauwelijks is in te halen. Maar dit seizoen lijkt voor Max Verstappen uiteindelijk alles goed te komen. Dankzij zijn overwinning in Hongarije, die hij verdiende vanuit een op het oog kansloze positie, begint Verstappen aan de zomerstop met de geruststellende gedachte dat eigenlijk niets hem de komende maanden nog van zijn tweede titel kan afhouden.

Voor dit seizoen was het de vraag of Verstappen als wereldkampioen nog dezelfde gretigheid, gedrevenheid en felheid had die hem in de seizoenen daarvoor typeerde als coureur. Hij had zijn doel bereikt. In interviews na zijn eerste titel maakte hij er geen geheim van dat alles wat daarna nog zou komen ‘bonus’ was.

Inmiddels is te concluderen dat hij alleen maar beter is geworden. Het wegvallen van de hunkering naar die eerste titel heeft hem bevrijd. Fouten maakt hij nog maar zelden en races rijdt hij bedachtzamer. Als hij bijvoorbeeld in het gedrang komt na de start, zoals zondag in Hongarije, houdt hij vaker dan voorheen even de voet van het gaspedaal om niet onnodig in de problemen te komen.

Tegenslag, zoals de twee uitvalbeurten in de eerste drie races van dit seizoen, beleeft hij ogenschijnlijk onbewogen. Hij kijkt van wedstrijd naar wedstrijd en houdt daarmee zijn team scherp.

Als het eens een weekeinde niet loopt, geeft datzelfde team hem ruggensteun. In Monaco belandde hij op het podium dankzij een uitgekiende strategie. In Hongarije was dat andermaal het geval. Verstappen had een rampkwalificatie achter de rug door een mislukte ronde en motorproblemen. Hij startte daardoor vanaf plek tien op de bochtige Hungaroring, waar het notoir lastig inhalen is.

Perfecte pitstops

Maar dankzij twee perfect geplande pitstops kwam hij voor de twee Mercedessen terecht en kon hij vooraan duelleren met Ferrari-coureur Charles Leclerc, die lang favoriet was voor de zege. Van een serieus gevecht was alleen geen sprake, omdat Ferrari Leclerc op de hardste banden had gezet na een pitstop. De Monegask was op dat rubber niet vooruit te branden. Verstappen kon het zich zelfs nog permitteren volledig om zijn as te spinnen.

Het was exemplarisch voor het verschil tussen Verstappen, Leclerc en hun renstallen in de eerste seizoenshelft. In de meeste van de eerste dertien races bezat Leclerc de snelste auto; Ferrari had met succes vol ingezet op de compleet gewijzigde auto’s van dit seizoen. Liefst zeven GP’s begon Leclerc vanaf de eerste plek en hij reed dit seizoen 290 ronden aan de leiding. Dat zijn er slechts achttien minder dan Verstappen er leidde.

Dat er toch een enorm gat tussen de twee zit in de WK-stand heeft te maken met een reeks gevallen van motorpech, fouten en strategische blunders bij Ferrari en Leclerc. Keer op keer blijkt dat coureur en renstal nog allesbehalve een geoliede machine zijn.

Bij Verstappen en Red Bull is het tegenovergestelde het geval. In hun zevende seizoen samen kennen ze elkaar door en door. Vorige week werd Verstappen in Frankrijk met zijn 130ste race voor het team de Red Bull-coureur met de meeste races achter zijn naam.

Het team weet in lastige situaties precies wat het kan vragen van Verstappen en andersom. Hij vertrouwt zijn race-engineer Gianpiero Lambiase bijvoorbeeld blind en zei na het winnen van de titel al dat als Lambiase er ooit mee stopt hij ook de Formule 1 verlaat.

80 punten voorsprong

Niet voor niets verlengde Verstappen zijn contract bij de renstal begin dit jaar tot en met 2028, wat hem naar verluidt tussen de 200 en 250 miljoen euro oplevert. Het toont Verstappens overtuiging dat er nog veel meer uit de samenwerking te halen is. Zijn huidige seizoen onderstreept dit. In Hongarije won hij alweer zijn 28ste race, waarmee hij op 24-jarige leeftijd al op de achtste plek staat als het gaat om aantal racezeges in de koningsklasse.

Verder beleefde hij met acht racezeges zijn met afstand beste eerste helft van een F1-seizoen. Ter vergelijking: vorig jaar, in zijn titeljaar, stond hij in de zomerstop op vijf overwinningen.

Dankzij zijn enorme voorsprong in de WK-stand van tachtig punten op Leclerc kan een tweede titel hem nagenoeg niet meer ontgaan. Niet eerder werd zo’n grote voorsprong nog verprutst in de Formule 1-historie en met nog negen races op de kalender is hij hoogstwaarschijnlijk ruim voor de slotrace in Abu Dhabi al wereldkampioen.

Hij wil er alleen nog geen moment op vooruitlopen. Het verklaart de voortdurende scherpte bij hemzelf en zijn team. Ook na zijn onverwachte zege in Hongarije, die hij omschreef als ‘een van zijn mooiere’, bleef hij koel wat betreft zijn prettige titelperspectief. ‘We mogen niet klagen’, zei hij. ‘Maar ik ben wel iemand die meteen gaat kijken wat we beter kunnen doen en dat zijn heel veel dingen. Dus dat gaan we na de zomerstop doen.’