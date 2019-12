Max Verstappen in vijf seizoenen van ruwe diamant naar glimmend juweel

Max Verstappen en enkele van de monteurs van Red Bull vieren het einde van het F1-jaar. Beeld Getty

In dezelfde zaal waar Max Verstappen vorig jaar na de GP van Abu Dhabi als nummer drie zat, schoof hij zondag aan op de stoel voor de nummer twee. Het was symbolisch voor de gestage klim van Verstappen (22) naar de top van de Formule 1. In 2020 aast hij op de troon van de man die zondag als ­winnaar naast hem zat: zesvoudig kampioen Lewis Hamilton. Of de ­Nederlander in zijn missie slaagt, is wel afhankelijk van meer dan ­alleen zijn racetalent.

Verstappen sloot in het emiraat zijn vijfde seizoen in de klasse af. Het was zijn beste jaar. Hij noteerde persoonlijke records voor aantal WK-punten (278), overwinningen (3) en hij startte eindelijk races vanaf de eerste plek (2).

Zondag schreef hij racehistorie door als eerste Nederlander als derde te eindigen in de eindstand van het Formule 1-kampioenschap. Het was niet iets waar Verstappen ‘over twintig jaar’ veel aan zou terugdenken, zei hij afgelopen weekeinde al. Hij rijdt in de Formule 1 voor wereldtitels. Daar heeft hij nog geen moment om kunnen strijden.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is Verstappen er klaar voor. Gevraagd naar een cijfer voor het seizoen van Verstappen, geeft hij zijn rijder na een korte denkpauze een negen. ‘Hij heeft als meest ervaren coureur met verve de rol van teamleider op zich genomen. Zijn feedback was heel goed, hij pushte het team voortdurend en reed briljant’, zegt Horner.

De 46-jarige Brit maakte Verstappen vanaf het prille begin mee. Van de 17-jarige puber die in een Toro Rosso stapte tot de 22-jarige topcoureur die hij nu is bij Red Bull. Dat Verstappen onderweg af en toe grillig oogde, is volgens Horner logisch: ‘De meeste coureurs leren hun lessen in de anonimiteit, in lagere klassen. Max heeft dat allemaal overgeslagen dankzij zijn talent. Hij leerde daardoor voor het oog van de wereld.’

Het heeft geleid tot een coureur waar nauwelijks nog iets aan te verbeteren valt, aldus Horner: ‘Al het pure talent is gebleven, maar de ervaring van meer dan honderd GP’s heeft hem gepolijst. Wat aan het begin een ruwe diamant was, is nu een glimmend juweel. Van alle coureurs steekt hij in de beste vorm. Ik ben ook niet bang dat hij die vorm plots verliest, want hij is heel professioneel. Aan ons nu de taak hem een auto te geven waarmee hij kampioen kan worden.’

Als het aan Verstappen ligt, heeft hij die auto meteen volgend jaar. Het eerste seizoen met motorleverancier Honda was volgens hem bemoedigend. Sterker: hij heeft het gevoel dichter bij een kampioensauto te zitten dan ooit tevoren, sprak hij uit in Abu Dhabi.

Teambaas Horner is eveneens optimistisch: ‘Ik denk dat we er het beste voor staan sinds het einde van het vorige motorentijdperk in 2013 (Red Bull won toen vier titels op rij, red.). We zullen volgend jaar nog wel de underdog zijn, maar 2020 kan erg opwindend worden. De wissel naar Honda heeft ons weer momentum gegeven.’

Hoe lang Verstappen van dat momentum kan genieten, is de vraag. Ruim een maand geleden werden de nieuwe regels voor 2021 gepresenteerd. Die veranderen zowel sport als auto’s drastisch. Het is een drukke tijd voor beleidsbepalers in de Formule 1, die volop vergaderen over hoe dat nieuwe tijdperk in te gaan. Vrijdag schoof Horner met wallen onder de ogen en een half uur later dan gepland aan voor een interview.

Ook de coureurs denken na over hun toekomst, omdat grote regelwijzigingen traditiegetrouw tot een opschudding van de pikorde in de klasse leidt. Volgens Mercedes-coureur Hamilton is iedereen al met elkaar in gesprek. Mogelijk sprak hij voor zichzelf, want zaterdag opende de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport met het bericht dat de Brit al twee keer zou hebben gesproken met Ferrari-topman Elkann.

Voor Verstappens titelkansen over de komende vijf seizoenen zal de juiste teamkeuze allesbepalend zijn. De afgelopen vijf jaar leerde hij dat stuurtalent niet doorslaggevend is voor kampioenschappen. Britse dataonderzoekers concludeerden op basis van alle F1-races tussen 1950 en 2014 dat de invloed van de coureur op de prestatie gemiddeld 14 procent is. De rest komt op het conto van team en auto.

Net als Hamilton moet ook Verstappen in de nabije toekomst lastige knopen doorhakken. Gokt hij erop dat Red Bull de opwaartse lijn met Honda doortrekt na 2020? Of vertrekt hij misschien naar Mercedes, de wereldkampioen van de afgelopen zes seizoenen, met het risico binnen te stappen na de gloriedagen?

Het aanstaande dilemma drukte afgelopen weekeinde nog niet zwaar op zijn schouders. Hij oogde ontspannen in Abu Dhabi en was enkel bezig met volgend seizoen, dat over 104 dagen al start in Melbourne. Hij heeft dan de laatste kans om de jongste wereldkampioen ooit te worden. ‘We moeten er meteen in de eerste race staan. Niet pas als het seizoen half voorbij is, zoals in voorgaande jaren. Er is veel werk te doen in de winter’, sprak hij gedreven.

Ook teambaas Horner wil nog niet praten over contractonderhandelingen met Verstappen. ‘Een jaar in de Formule 1 is erg lang’, zegt hij met een knipoog. Om wel te benadrukken: ‘Er is niemand die we liever in onze auto willen hebben dan Max.’