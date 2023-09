Max Verstappen grijpt in Monza record met tiende zege op rij

Max Verstappen kruipt in zijn bolide voor de race in Monza. Beeld ANP / EPA

Verstappen startte vanaf plek twee en pakte op het circuit van Monza nummer tiende in stijl. Met een fraaie inhaalactie in de 15de ronde (van de 51) passeerde hij na geduldig wachten de van pole gestarte Ferrari-rijder Carlos Sainz. Daarna bleek hoezeer de Spanjaard Verstappen had opgehouden. Met de ene na de andere snelste ronde reed de Red Bull weg van Sainz.

Verstappen liet na een paar rondjes over de boordradio al weten er niet aan te twijfelen dat hij de Ferrari voor hem zou pakken. ‘Hij is al aan het schuiven’, zei de Nederlander die voortdurend van nabij zicht had op de achterkant van de rode bolide. ‘Dus dat is ok.’

Wat volgde was een aantrekkelijk duel, waarbij Sainz – bekend om zijn vreemde manoeuvres onder druk – zich beter weerde dan Verstappen had verwacht. ‘Dat is stout’, zei de Nederlander over het correcte afweren van de Ferrari, wat uitstel van executie bleek.

Niet alleen boekte Verstappen zijn tiende zege op rij, en dat in één seizoen, het was tegelijk zijn twaalfde overwinning in deze jaargang. De twee overige Grand Prix werden gewonnen door zijn teamgenoot Sergio Pérez die zondag eindigde als tweede, waarmee Red Bull alle veertien tot dusverre verreden Formule 1-races dit seizoen heeft gewonnen.

Over twee weken kan Verstappen beginnen zijn record verder aan te scherpen. Dan strijkt het Formule 1-circus neer in Singapore voor de avondrace die de coureurs door de lengte en de tropische hitte als de zwaarste van de kalender beschouwen.

Straks meer