Max Verstappen geeft met wereldstart in Mexico boodschap af: er komt niets tussen hem en de titel

Max Verstappen in zijn RB16B soeverein op weg naar de zege in de Grote Prijs van Mexico. Beeld Getty Images

Met twee Mercedessen voor zijn neus wist Verstappen dat er veel zou afhangen van de 800 meter naar de eerste bocht op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Na een ‘waardeloze’ kwalificatie had hij bijna een dag om na te denken hoe die meters het beste te overbruggen. In de race voerde hij zijn plan perfect uit.

Direct na zijn start dook Verstappen in de slipstream van de Mercedes van Valtteri Bottas. Daarmee won hij flink wat topsnelheid in vergelijking met Bottas en ook zijn titelrivaal Lewis Hamilton, die geen auto’s voor zich hadden. Vlak achter Bottas stuurde hij zijn auto naar links. Vervolgens remde hij later voor de bocht zonder de controle over zijn bolide te verliezen, waarna hij buitenom beide Mercedessen passeerde.

Meer hoefde Verstappen niet te doen voor de zege. In de 71 ronden daarna kwam er geen auto meer bij hem in de buurt. Hamilton finishte op ruime afstand van hem als tweede. Verstappen liep met zijn tweede zege op rij acht punten uit op de Brit in de WK-stand. Het verschil tussen de twee is nu negentien punten, met nog vier races te gaan.

De overmacht van Verstappen in Mexico kwam niet onverwacht. Al voor het weekeinde was duidelijk: alles minder dan de zege zou voor Verstappen een teleurstelling zijn. Bij eerdere races bleek het circuit in Mexico-Stad, dat op ruim twee kilometer hoogte ligt, zijn auto uitermate goed te liggen. Met name omdat de krachtige Mercedes-motor moeite heeft met het verwerken van de ijle lucht.

De relatief grote turbo in die krachtbron kan door die lagere luchtdichtheid minder zuurstof verwerken dan waarvoor hij is ontwikkeld. Door die ‘kortademigheid’ kan niet het volledige vermogen gebruikt worden. Daardoor wordt de werking van bijvoorbeeld aerodynamica belangrijker, wat traditiegetrouw het sterke punt is van Red Bull.

Titeldruk

Verstappen won al eens twee keer op rij in Mexico, in 2017 en 2018. Daar komt bij dat zijn auto dit seizoen, waarin hij strijdt om de wereldtitel, nagenoeg ongenaakbaar is op de circuits waarin hij in voorgaande jaren al goed was.

In Mexico-Stad kreeg hij daar wederom de bevestiging van in de trainingen, waarin Red Bull overduidelijk sneller was dan Mercedes. In de kwalificatie ging het alleen mis. Verstappen worstelde met de grip van zijn RB16B en zag in het laatste, beslissende kwalificatiedeel een ronde verpest worden door twee coureurs die voor zijn neus in de fout gingen, onder wie zijn teamgenoot Pérez.

De Mercedessen profiteerden volop en grepen de eerste en tweede startplek. Tot verrassing van vriend en vijand, met als gevolg dat puntverlies dreigde voor Verstappen op het circuit waar hij wel moest winnen om met een prettig gevoel de laatste vier races in te gaan. Hij werd er na de kwalificatie volop over bevraagd. Er zijn coureurs om minder bezweken onder de titeldruk.

Vooraf betitelde Verstappen vanuit Mexico in een videogesprek met de Nederlandse pers het inzoomen op tegenslag als hoofdreden waarom hij dit seizoen wel zijn ‘fijnste’ jaar vindt in de Formule 1, maar niet zijn makkelijkste. ‘Als je in de achterhoede rondrijdt, maakt het niet zoveel uit als je eens een foutje maakt of spint. Maar als je vooraan rijdt, wordt van alles een verhaal gemaakt’, legde hij uit. Zijn manier om daarmee om te gaan? Alles zo nuchter mogelijk bekijken, sessie per sessie.

Het is typerend voor de Max Verstappen van dit seizoen. Hij blijft niet hangen in voorspoed of ellende. Dat bleek na de kwalificatie op zaterdag. Ja, die was ‘waardeloos’, maar hij had hij in de race nog volop kans zijn mislukte kwalificatie weg te poetsen, zei hij.

Dat deed hij dus met verve. Volgens zijn teambaas Horner reed hij zo constant als een metronoom. Na zijn overwinning werd Verstappen in Mexico door zijn monteurs op de schouders getild, alsof de wereldtitel al binnen was. Verstappen wilde alleen niets weten van een voorschot op de titel. ‘Alles kan zomaar nog omdraaien’, zei hij. Zijn feest begint pas als hij de wereldbeker in handen heeft.