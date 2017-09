Max Verstappen crasht en valt snel uit tijdens Grote Prijs van Singapore

Vettel houdt Max Verstappen van eerste startplek in Singapore: 'Alles zal van de start afhangen'

Op het stratencircuit was zaterdag tijdens de kwalificatie alleen Ferrari-coureur Sebastian Vettel sneller dan Max Verstappen. Dankzij zijn tweede startplek had hij een uitstekende kans op een podiumplek in Singapore.



