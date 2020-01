Max Verstappen blijft tot en met 2023 bij Red Bull: ‘Vertrouwen dat we samen kunnen winnen’

Max Verstappen viert zijn tweede plaats na de GP van Abu Dhabi. Beeld Getty Images

Met zijn besluit om bij Red Bull te blijven, maakt Verstappen ruim twee maanden voor de eerste race van het seizoen al een einde aan wat anders een jaar vol speculeren zou worden. In 2020 lopen namelijk ook de contracten af van topcoureurs en meervoudig wereldkampioenen Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari).

Niet gewacht op stoelendans

De verwachting was dat Verstappen, Hamilton en Vettel zo lang mogelijk zouden wachten met een besluit over hun toekomst, omdat de regels in de koningsklasse volgend jaar aanzienlijk veranderen. Met zo’n grote regelwijziging gaat traditiegetrouw de pikorde in de Formule 1 op de schop, waardoor een weloverwogen keuze voor het juiste team essentieel is met het oog op succes in 2021 en daarna.

Zo lonkte er voor Verstappen een stoeltje bij Mercedes, de wereldkampioen van de afgelopen zes jaar, als Hamilton zou besluiten te vertrekken. Hamilton flirtte de afgelopen maanden opzichtig met Ferrari, maar heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst.

‘Winnen met Red Bull’

Verstappen heeft nu besloten daar niet op te wachten, omdat hij naar eigen zeggen voldoende perspectief ziet bij Red Bull. ‘Ik ben ontzettend blij mijn samenwerking met het team te verlengen’, zegt de 22-jarige Nederlander in een persbericht van het team, dat afgelopen seizoen als derde eindigde in de WK-stand.

‘Red Bull heeft in me geloofd en gaf me de kans in de Formule 1 te debuteren’, zegt hij. ‘In de jaren daarna ben ik dichter naar het team gegroeid. Nu, met Honda als motorleverancier en gezien de vooruitgang die we de afgelopen twaalf maanden hebben geboekt, heb ik alleen maar meer vertrouwen gekregen dat we samen kunnen winnen.’

Verstappens teambaas Christian Horner noemt de contractverlenging van Verstappen ‘fantastisch nieuws’. Horner: ‘Max heeft bewezen wat voor aanwinst hij is voor het team en hij gelooft heilig in de samenwerking met Honda.’

In het persbericht worden geen mededelingen gedaan over een mogelijke salarisverhoging voor Verstappen. Gezien de looptijd van zijn nieuwe contract en zijn status in de Formule 1 is het niet onrealistisch dat hij een soortgelijk salaris zal krijgen als Vettel en Hamilton, die voor tientallen miljoenen per jaar op de loonlijst staan bij hun teams.

Sterker: door tot en met 2023 bij te tekenen, is Verstappen zelfs langer verbonden aan Red Bull dan Honda. De Japanners voorzien Red Bull in ieder geval tot en met 2021 van motoren. Verstappen maakt van zijn doel met Red Bull in de komende drie jaar geen geheim: ‘Ik wil winnen met Red Bull en samen om wereldtitels strijden.’