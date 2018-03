Max Verstappen blaast niet hoog van de toren na derde testdag in nieuwe auto: 'We zien het wel in Melbourne'

Vorige week stapte Verstappen twee keer achter het stuur van zijn nieuwe auto - de RB14 - tijdens de eerste van twee testweken die de Formule 1-teams hebben voordat het nieuwe seizoen start in Australië op 25 maart. Het was een testweek die volgens Verstappen achteraf als 'nutteloos' te bestempelen was, zei hij dinsdagavond.



Vanwege het slechte weer en de lage temperaturen werd er amper gereden en kon er maar weinig relevante data worden verzameld. Dat was dinsdag anders. In de stralende Spaanse voorjaarszon reeg Verstappen de rondjes aaneen. Hij eindige op liefst 130 stuks; meer dan in de twee dagen van vorige week bij elkaar. Verstappen was tevreden met zijn lange werkdag: 'We hebben deze week nog maar vier dagen om de auto zo goed mogelijk te leren kennen, en ik eigenlijk nog maar twee (Verstappen rijdt donderdag ook nog een testdag, red.). Het is belangrijk voor mij zoveel mogelijk te rijden.'



Toch verliep zijn testdag dinsdag niet helemaal vlekkeloos. Rond 16.00 uur, na 114 ronden gereden te hebben, stond Verstappen plotseling stil langs de kant wegens een accuprobleem. 'Een klein dingetje', zei hij daarover schouderophalend. 'We konden het snel maken.'