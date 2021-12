Max Verstappen achterhaalt Lewis Hamilton in laatste ronde en grijpt wereldtitel in Formule 1

Verstappen wordt besprongen door de constructeurs van Red Bull. Beeld REUTERS

‘Yeeeeeeeesss, oh my God’, klonk er over de boordradio van Max Verstappen. Met snikkende stem zei de zojuist gekroonde wereldkampioen tegen zijn team: ‘Ik hou zoveel van jullie.’ Hij kon niet geloven dat de titel toch nog voor hem was, na een race waarin hij voortdurend in het nadeel leek.

Verstappen en zijn grote concurrent Lewis Hamilton trapten hun beslissende duel direct af met spektakel. Hamilton startte scherper en sneller dan de Nederlander, waardoor Verstappen direct zijn eerste startplek kwijt was. Hij startte alleen op snellere banden dan Hamilton en probeerde daarmee direct in de eerste ronde de leiding terug te pakken.

Voor een chicane remde hij aanzienlijk later dan Hamilton. Daarbij haalde hij hem in, maar het dwong Hamilton ook tot uitwijken. De Brit wilde ten koste van alles niet crashen. Dan zou Verstappen hoe dan ook wereldkampioen zijn, omdat hij meer races heeft gewonnen.

Hamilton sneed de bocht af

Hamilton schoot bij zijn uitwijkactie vervolgens rechtdoor en sneed zo de bocht af, waarna hij weer voor Verstappen op het circuit kwam. ‘Die plek zal hij moeten teruggeven’, riep Verstappen direct over de boordradio. In zijn ogen, en ook in die van zijn team, had hij Hamilton met een legale actie beroofd van de leiding.

De scheidsrechters namen niet eens de moeite het voorval nader te bestuderen. Wedstrijdleider Michael Masi deelde Red Bull mee dat Hamilton niets anders kon doen vanwege de aanstormende Verstappen. Het leidde tot woede in Verstappens cockpit, die voor de race zich al uitvoerig beklaagde over de wispelturigheid van de wedstrijdleiding. ‘Dit is ongelofelijk. Wat zijn ze aan het doen?’, riep hij tegen zijn team.

Alles uit de kast

Verstappen zag Hamilton daarna gestaag bij hem wegrijden, omdat zijn banden snel minder werden. Al in de veertiende ronde maakte hij een pitstop. Hamilton had de luxe langer door te rijden vanwege zijn minder snel slijtende banden, maar Mercedes besloot hem daarop meteen naar binnen te halen. Zo hield het team de kans het kleinst dat de twee rivalen elkaar op het asfalt zouden tegenkomen. Verstappen was dan in het voordeel, omdat hij meer risico kon nemen.

Red Bull wist daarna: het moest alles uit de kast halen om Verstappens titelkansen levend te houden. Allereerst werd Verstappens teamgenoot Sergio Pérez opgeofferd. Die reed aan de leiding, omdat hij als enige niet was gestopt. Hij kreeg één opdracht: vertraag Hamilton zoveel mogelijk.

Dat deed de Mexicaan met verve. Rondenlang probeerde hij Hamilton achter zich te houden. Het gat tussen de Brit en Verstappen kromp van 8 naar 2 seconden. Met de titelrivalen weer in de buurt van elkaar en hoogstwaarschijnlijk geen pitstops meer voor de boeg, kwam het aan op wie de beste auto had. Dat leek Hamilton te zijn. Gestaag reed hij een paar tienden van een seconde per ronde weg bij Verstappen.

Boeiend slot

De kaarten leken geschud, tot Antonio Giovinazzi zijn Alfa Romeo stil moest zetten op een gevaarlijke plek. Het leidde tot een zogenoemde virtual safety car, waarbij de auto’s relatief langzaam en op dezelfde snelheid over het circuit moeten rijden. Een pitstop kost door die lagere snelheden dan ook relatief weinig kwijt. Red Bull haalde Verstappen direct naar binnen.

Mercedes besloot vanwege het flinke gat tussen de coureurs nu niet de strategie van Red Bull te kopiëren, wat de opmaat werd voor een boeiend slot. Verstappen moest in twintig rondjes op zijn nieuwere banden een gat van zo’n 18 seconden zien dicht te rijden voor de wereldtitel.

In de eerste rondjes leek hij daarin te gaan slagen en Hamilton vroeg bezorgd aan zijn team ‘of we in de problemen’ kwamen. Verstappens opmars stokte toen het gat zo’n 10 seconden was. Het was na een meeslepend seizoen een harde, en pijnlijk conclusie voor hem: de Mercedes bleek simpelweg te snel.

De safety car deed de verschillen tussen de auto's verdwijnen

Tot Williams-coureur Nicholas Latifi met nog vijf rondjes te gaan vanuit het niets zijn auto crashte na een duel met Mick Schumacher. Direct was duidelijk: de safetycar zou de wedstrijd neutraliseren, waardoor alle verschillen tussen de auto’s verdwijnen.

Verstappen stopte wederom direct voor nieuwe banden. Daarmee was duidelijk dat de titel voor hem zou zijn als hij op de een of andere manier achter Hamilton zou komen. Hamiltons Mercedes was dan geen partij voor hem. Het enige probleem was dat er vijf achterblijvers tussen Hamilton en hem zaten.

Over de boordradio werd er volop gediscussieerd. Tot de wedstrijdleiding Verstappen opeens toestemming gaf bij Hamilton aan te sluiten voor de slotronde. Het leidde tot woede bij Mercedes, want het team wist: Verstappen zou direct toeslaan. En dat deed hij ook, met sporthistorie tot gevolg.