Max, rapper in totale chaos

I’m not. I am? You’re sure? Het kon een regel zijn in een raptekst, maar het is de verbazing van een racer. Max Verstappen loopt door een flitsend gekleurde ruimte in Japan, een tijdje na de gewonnen Grand Prix, wanneer hij eerst geen (denkt hij) en dan wel wereldkampioen is.

Hij mag dan in een soort stoel voor de Kerstman zitten, met een wit bontje over rood fluweel. Even roffelt hij met zijn vingers op de leuning, dan staat hij op met de mededeling dat het ‘zo alleen is hier’.

I’m not. I am? You’re sure? Niemand wist het, een tijdje, behalve de bond FIA, waar het nieuws ook moest indalen. Alle Max-knuffelaars, van wie er oneindig veel zijn, letten ook niet op. In beeld staat zondag duidelijk, na de hervatting van de race door regen, dat de winnaar gewoon 25 punten krijgt, maar de knuffelaars die commentaar mogen geven zijn met andere zaken bezig. Regie, teamleiding, iedereen is de weg kwijt. De wereldkampioen die dan nog niet weet dat hij wereldkampioen is, komt helemaal niet in beeld als hij over de finish zoeft, want de regie filmt spannende duels in het achterveld. Leclerc krijgt een tijdstraf. Enfin. Gedoe. Alsnog kampioen.

Laten we vooropstellen, voordat massa’s Max-knuffelaars weer boos zijn: hij is een geweldige sportman, die Max, 25 jaar pas en al twee keer wereldkampioen in een discipline waar Nederland weinig tot niets voorstelde. Gefeliciteerd, van harte, met bij mij de nederige vaststelling van beperkt begrip van Formule I, deels omdat de sport me afgezien van het fenomeen Verstappen koud laat. Ik kan zelf net olie verversen, om mijn gevoel voor auto’s te omschrijven.

Alleen: als ook de zelfbenoemde kenners het niet meer begrijpen, is het tijd voor een aantekening. Wie het snelst rijdt in een auto, moet ook niet zo moeilijk te organiseren zijn. Vorig seizoen was de ontknoping totaal onduidelijk en in veel ogen onrechtvaardig, omdat in de laatste ronde in Abu Dhabi alle auto’s tussen Hamilton en Verstappen opeens dienden te verdwijnen na de laatste herstart. Verstappen had net zijn banden gewisseld en flitste Hamilton voorbij voor de titel. Dat vonden de Max-knuffelaars geweldig, maar het leek nergens op. Dat raceleider Masi daarna is ontslagen, gebeurde niet zomaar.

Nu was het een kwestie van tijd voordat de oppermachtige Verstappen de titel behaalde, en ergens maakt het niet uit of dat in Japan gebeurde of ergens anders. Hoewel? Het gaat ook om respect voor een kampioen, wiens eerste emotie hoe dan ook is verpest door het geknoei.

Natuurlijk was het tijd voor grappen, na deze ontknoping. Maar ook veel andere sporten, de voetbalwereld incluis, moeten uitkijken met hun wirwar aan regels. De VAR met zijn eeuwige oponthoud. De opzet van toernooien, met steeds meer deelnemers, met onduidelijke kwalificatieregels, met de ene keer onderling resultaat, dan weer doelsaldo als beslissende factor. Het lijkt soms de racerij wel, en dat is niet bedoeld als compliment.

Maar verder? I’m not. I am? You’re sure? De verbazing van zondag was bijna niet te evenaren, zo mooi verwoord.