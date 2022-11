‘Max is voor mij geen cliënt of merk. Hij is voor mij als familie’

Jos verstappen en manager van Max, Raymond Vermeulen.

Hij had hem als baby op zijn arm en maakte vanaf de eerste rij zijn successen mee. Weinigen kennen Max Verstappen beter dan zijn manager Raymond Vermeulen (51). Hij is zijn navigator in een wereldsport waarin iedereen iets van de tweevoudig wereldkampioen wil. ‘Ik denk dat we altijd wel de juiste keuzes hebben gemaakt.’

Zelfs in een seizoen waarin alles al is beslist, zit er in een dag van Vermeulen zelden een rustig moment. Afgelopen weekeinde, in Brazilië, was het krappe teamonderkomen van Red Bull in de paddock van het Interlagos-circuit zijn werkplek. Hij belde veelvuldig, lunchte met teambaas Christian Horner en dronk een kop koffie met topman Helmut Marko. Zo af toe liep hij met zijn laptop onder zijn arm even naar de rustigere garage.

‘Het is een ongoing schaakspel’, zegt Vermeulen over zijn werkzaamheden. ‘Er spelen zoveel dingen. Fiscaal, juridisch en privé. Het is toch een hele winkel van Sinkel die we inmiddels runnen met onze partners, Red Bull, een eigen reisbureau en merchandise.’

Vermeulen kwam per toeval in het leven van de Verstappens. In het midden van de jaren negentig was de Limburger verzekeringsagent die in zijn vrije tijd graag kartte. In het café van de vader van Jos Verstappen, in het Limburgse Montfort, kreeg Vermeulen de tip Jos eens op te zoeken als iemand die misschien zijn nieuwe kartmotor kon afstellen.

Vriendschap

Er ontstond direct een vriendschap tussen Vermeulen en Verstappen, toen net Formule 1-coureur. Vermeulen werd kort daarna gevraagd rechterhand van Verstappens toenmalige manager Huub Rothengatter te worden. Na het einde van Verstappens F1-loopbaan in 2003 bleef het persoonlijk contact hecht.

Vermeulen paste geregeld op de jonge Max, bracht hem soms naar school en de gezinnen gingen gezamenlijk op vakantie. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Vermeulen de manager werd van Verstappen toen zijn raceloopbaan vanaf ongeveer 2012 serieuzer werd.

Sinds dat moment vormt hij met vader en zoon Verstappen de drie-eenheid die de knopen doorhakt in Verstappens raceleven. Gemakkelijk was dat niet altijd, erkent Vermeulen. ‘Natuurlijk hebben we weleens discussies gehad. Maar ik ben van mening dat we weinig foute dingen hebben gedaan als we in de achteruitkijkspiegel kijken.’

Er is een grenzeloos vertrouwen in elkaar, benadrukt Vermeulen. ‘Ik ben bijvoorbeeld gevolmachtigd om dingen af te wikkelen. Als het heel belangrijk is, doen we met z’n drieën een call en tikken we het af. Maar we hebben nooit echt verschil van inzicht als het gaat om grote dingen. Dat zijn vaak hamerstukken en bij Red Bull zitten we in een warm bad. Dat maakt het voor mij ook plezierig werken.’

Hechte band

Zijn band met Verstappen is hecht. Recent hielp hij hem in Monaco nog met verhuizen. ‘Max is voor mij ook geen cliënt of merk. Hij is voor mij als familie. Ik vind het een ontzettend oprecht, eerlijk ventje en ik verdedig zijn belang zoals ik voor mijn eigen zoon zou doen.’

Hij beschermt het merk van zijn protegé fel. Zo kreeg in 2018 een carnavalsgroep uit Meerssen die een Max Verstappen-lied had opgenomen direct een brief van een advocaat, omdat de groep onterecht zou profiteren van Verstappens bekendheid.

Een zaak tegen online supermarkt Picnic, die een lookalike van Verstappen inzette in een reclame, werd uitgevochten tot aan de Hoge Raad. ‘Je moet uiteindelijk je merk goed bewaken. Daar zul je je niet altijd geliefd mee maken, maar je bent dit ook verplicht naar de partners die heel veel geld betalen om iets met Max te doen’, zegt Vermeulen.

Tegenwoordig ziet hij Verstappen een sterkere mening krijgen over waar hij wel of niet mee geafficheerd wil worden: ‘Hij wordt wat ouder en mondiger, dus dan heeft hij soms wat andere ideeën. Dat enthousiasmeer ik ook. Het gaat wel allemaal om hem en hij heeft het laatste woord, in alles. Als Max nee zegt, dan is het nee.

‘Verder wil ik ook dat hij weet wat er allemaal speelt’, vervolgt Vermeulen. ‘Om de twee weken zitten we daarom even samen om een lijstje af te vinken en eens per jaar zitten we samen in het kantoor in Luxemburg om alles door te nemen. Maar verder moet hij vooral gas geven.’

Tientallen miljoenen per jaar

Het draait in de eerste plaats namelijk om racen, benadrukt Vermeulen. Verstappen behoort als tweevoudig kampioen inmiddels tot de grootsten van zijn sport. Zijn salaris onderstreept zijn status. Begin dit jaar verlengde hij zijn contract bij Red Bull tot 2028. Hij tekende daarmee een van de grootste deals ooit in de Formule 1, goed voor naar verluidt vele tientallen miljoenen per jaar.

In welke fase Verstappens loopbaan nu zit? ‘Hij is op weg een nog groter fenomeen te worden’, zegt Vermeulen. ‘Dat gaat beetje hand in hand met wat Liberty (Formule 1-eigenaar, red.) doet. Die zetten heel erg in op global. Als je dan bovenin de sport meedoet, of de grootste bent, ga je daar automatisch in mee. Dat merk je nu ook. Hij wordt overal wat meer herkend.’

Soms staat Vermeulen nog weleens stil bij wat er de afgelopen tien jaar allemaal is gebeurd. ‘Onder het genot van een biertje zeggen Jos en ik dan tegen elkaar: voor een paar boertjes uit Limburg hebben we toch aardig wat mooie dingen gedaan. Daar zijn we ook best wel trots op.’