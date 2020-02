Max Caldas stopt na Spelen Tokio als bondscoach hockeyers

Max Caldas. Beeld Getty Images

Caldas was tussen 2010 en 2014 coach van de Nederlandse vrouwenploeg en verhuisde na het WK in 2014 naar het mannenteam. ‘Ik voel dat het tijd wordt voor iets anders’, aldus Caldas.

De Nederlandse Argentijn wilde daarom niet wachten tot na de Spelen in Tokio als zijn contract met de KNHB afloopt. ‘Ik besefte dat het moment van afscheid nemen dichterbij kwam.’ Met de vrouwen won Caldas alle hoofdprijzen, de Europese titel, het WK in 2014 en olympisch goud in Londen 2012.

Zes jaar geleden volgde Caldas Paul van Ass op als bondscoach van de mannenploeg, waarmee hij twee keer (in 2015 en 2017) Europees kampioen werd. Bij het WK in 2018 in India verloor Nederland de finale na shoot-outs van België.

In een persbericht laat Caldas weten dat hij nog niet weet waar zijn toekomst ligt. ‘Binnen of buiten de hockeywereld? Als coach of wellicht in een heel andere rol? Toch heb ik de knoop nu doorgehakt.’

Twee werelden

Voor de duels met Argentinië sprak Caldas in de Volkskrant uitvoerig over de symbiose tussen twee werelden. Hij ziet zichzelf niet terugkeren naar zijn moederland als bondscoach van Argentinië. ‘Hockey is in Argentinië net zo politiek geworden als voetbal.’ Caldas verhuisde twintig jaar geleden naar Nederland en heeft een gezin met vier jonge kinderen. ‘Zij zijn nu leidend in mijn keuzes’, vertelde hij. Tot de Spelen van Tokio richt hij zich op de mannenploeg.

Na het mislukte EK in België in 2019 stond de positie van Caldas ter discussie. Evenals bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 viel het team onder de druk uit elkaar. In de halve finales bleek Spanje verrassend te sterk.

Technisch directeur Jeroen Bijl behield het vertrouwen in Caldas, die dit seizoen met de hockeyers in de Pro League een valse start beleefde tegen India. Caldas werd verweten dat hij te lang vasthield aan de oude garde. Langzaam voert hij nu een verjongingskuur door, al had de verbanning van de routiniers Bob de Voogd en Valentin Verga volgens hem niets met hun leeftijd te maken. ‘Andere spelers op hun positie zijn verder.’

Afgelopen weekend versloeg Nederland regerend olympisch kampioen Argentinië twee keer na shoot-outs. In Buenos Aires eindigden beide duels in 2-2. Bij de Spelen van Sydney in 2000 veroverden de hockeyers voor het laatst de gouden medaille. Na twintig jaar opnieuw olympisch kampioen worden, is de laatste missie van Caldas. ‘Het is goed dat er nu voor iedereen duidelijkheid is.’