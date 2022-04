Mauro Junior: gedisciplineerde Braziliaan met een leeuwenhart

Mauro Junior denkt dat hij de 2-1 heeft binnen geschoten tegen Go Ahead en springt een gat in de lucht. De VAR zal het doelpunt afkeuren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vaak staarde hij zwijgend voor zich uit terwijl de verkeersborden links en rechts aan hem voorbij flitsten. Of hij scrolde ongeïnteresseerd door zijn telefoon als ze stonden te wachten voor een stoplicht. In de auto praatte Mauro Júnior (22) niet als hij weer een wedstrijd op de bank had gezeten bij PSV.

‘Ik heb hem regelmatig vervloekt na een wedstrijd’, zegt Ruud Sanders. Met subtiele vragen probeerde de voormalig pleegvader van de Braziliaanse voetballer de ijzige stiltes tussen Eindhoven en Nuenen te doorbreken, maar een reactie kwam er niet. ‘Als hij niet mocht voetballen, was hij chagrijnig.’

Als wisselspeler liep Mauro Júnior lange tijd met een bedrukt gemoed rond bij PSV. Maar opgeven was geen optie. Hij wilde hoe dan ook zijn droom waarmaken: slagen bij de club die hem al vanaf zijn 14de de kans had gegeven om in Europa te voetballen.

Dit seizoen beleeft de gedrongen Braziliaan (1.71 meter) zijn definitieve doorbraak bij PSV. Zondag speelt hij in de bekerfinale tegen Ajax om zijn eerste hoofdprijs als basisspeler. Niet als de creatieve middenvelder die hij was toen PSV hem voor het eerst naar Nederland haalde, maar als moderne vleugelverdediger. Trainer Roger Schmidt loofde al meerdere keren de veelzijdigheid van de multifunctionele speler en diens leeuwenhart.

Verhuurd aan Heracles

De weg die Mauro moest afleggen om in de Kuip aan de aftrap te staan, was lang en bijzonder. Via een voetbalinternaat in Brazilië en meerdere stages bij PSV om de Fifa-reglementen te omzeilen, belandde hij in het Nuenense gastgezin bij Ruud en Ans Sanders, onder de rook van Eindhoven. Tussendoor voetbalde hij nog een jaar op huurbasis bij Heracles.

Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos, zoals hij volledig heet, groeide op in het dorp Palmital, in de binnenlanden van Brazilië, op zo’n vier uur rijden van São Paulo. Samen met zijn jongere broer en zus werd hij opgevoed door zijn moeder en grootouders, nadat zijn vader al op jonge leeftijd uit beeld was verdwenen. Toen al zwol het verlangen aan om later voor zijn familie te zorgen.

Het gastgezin Ruud en Ans Sanders waar Mauro Júnior heeft gewoond. Beeld .

Voetbal was de manier om dat te bewerkstelligen. Hij ging op zijn 12de uit huis om in het internaat te gaan wonen van Desportivo Brasil, een club die in Brazilië bekendstaat talentvolle voetballers op te pikken. Onder een strikt regime trainde hij er vijf keer per week. In het weekeinde mocht hij naar huis. Net als veel andere Braziliaanse talenten hoopte Mauro Júnior ooit de oversteek naar Europa te maken.

‘Mauro was een a-typische Braziliaanse voetballer’, zegt Richard Mettes, de Nederlandse zaakwaarnemer en eigenaar van het bedrijf Total Football Agency. Tijdens een jeugdtoernooi viel zijn oog op de speler die zich naast zijn fijne techniek onderscheidde met zijn tomeloze inzet en de discipline waarmee hij speelde. ‘Hij voetbalde veel meer op de manier zoals in Europa gevoetbald wordt.’

Europese clubs herkenden zijn speelwijze, maar de regels van de Fifa verbieden het om 14-jarige talenten vast te leggen. Sinds 2001 staat de wereldvoetbalbond het niet toe om voetballers onder de 18 van buiten de Europese Unie te transfereren. Dat moet jonge spelers beschermen en de handel in talentvolle voetballers tegengaan. Binnen Europa mogen voetballers vanaf hun 16de een overstap maken naar een andere Europese club.

Truc van PSV

Om ervoor te zorgen dat Mauro Júnior op zijn 18de voor PSV zou kiezen, bedacht de club een list. PSV liet het talent vanaf zijn 14de verspreid over twee periodes voor meerdere weken naar Eindhoven komen om met leeftijdsgenoten als Cody Gakpo, Jordan Teze en Armando Obispo te trainen en toernooien en oefenwedstrijden te spelen. ‘Zo kreeg hij al een gevoel bij PSV en kon hij wennen aan de Nederlandse voetbalcultuur’, zegt Mettes, al negen jaar zaakwaarnemer van Mauro Júnior.

Als de Braziliaanse jeugdinternational in die jaren een paar weken in Nederland was, bracht PSV hem onder bij Ruud en Ans Sanders in Nuenen, waar hij al eens eerder verbleef toen hij met zijn club Desportivo Brasil meedeed aan een internationaal jeugdtoernooi in het Brabantse dorp. ‘Het is voor PSV moeilijk om op te boksen tegen de rijkere clubs uit Europa, dus kijkt de club hoe zij op een andere manier aantrekkelijk kan zijn voor spelers’, zegt Mettes. ‘Mauro heeft op zijn 16de nog stage gelopen bij Liverpool, maar had toen al een goed gevoel bij PSV.’

PSV'er Mauro Junior is Bilal Basacikoglu van Heracles te snel af. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Met de constructie om Mauro Júnior wekenlang naar Nederland te laten komen, zocht PSV bewust naar de mazen in de wet, meent Stijn Boeykens. Volgens de jurist van de Vereniging van Contractspelers (VVCS) heeft de Fifa de regels bedacht ter bescherming van jeugdspelers. ‘PSV heeft strikt genomen de regels niet overtreden, omdat zij wist dat ze Mauro Júnior niet konden transfereren voor zijn achttiende, maar handelt juist daardoor in strijd met de bedoeling van de reglementen.’

De list van PSV is een variant op een truc die veel rijke Europese clubs hebben toegepast: een baan regelen voor de vader van een talent, waardoor die legaal naar Europa kon komen. Zo wist Barcelona Lionel Messi op 13-jarige leeftijd vanuit het Argentijnse Rosario naar Spanje te lokken. Feyenoord haalde in de jaren negentig de 12-jarige Leonardo naar Rotterdam en plaatste de Braziliaan in een gastgezin. Destijds gold er nog geen transferverbod voor spelers onder de 18 jaar.

De Fifa houdt tegenwoordig strikter toezicht op de eigen regels, weet Boeykens. Waar voorheen de nationale bonden verantwoordelijk waren voor de controle, gaat nu een internationale commissie van de Fifa na of er geen sprake is van misbruik. ‘Nationale federaties wilden nog wel eens een oogje dichtknijpen, de commissie doet dat niet. Zij controleert bijvoorbeeld of er niet een andere reden kan zijn dan het werk van een van de ouders. Als de vader plots heel ander werk gaat doen dan hij deed, dan valt dat op’, zegt Boeykens.

Zelf is hij ‘geen voorstander van achterpoortjes’. Volgens de jurist bevindt de handelswijze van PSV zich in een grijze zone. ‘Hierdoor zien en krijgen malafide figuren binnen de voetballerij nog steeds mogelijkheden om met jonge spelers te gaan leuren. PSV mag zich als een nette club profileren, maar zoekt wat mij betreft hier de grenzen van het toelaatbare op. Niemand weet hoeveel ‘mislukte’ Mauro Júniors er al op De Herdgang zijn gepasseerd.’ PSV wilde niet reageren op de kritiek.

Vijfjarig contract

Ruim een maand na zijn 18de verjaardag, zette Mauro Júnior in 2017 zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij PSV. In een rustige woonwijk in Nuenen maakte de familie Sanders op dat moment de zolder vrij voor het Braziliaanse talent dat bijna een jaar bij het gastgezin zou verblijven voordat hij zijn eigen appartement betrok. ‘We kenden Mauro al van zijn eerdere periodes in Nederland en vonden het goed voor de ontwikkeling van onze drie kinderen dat zij in aanraking kwamen met andere culturen’, zegt Ruud, in het dagelijks leven werkzaam als IT-specialist.

De familie had wel eens vaker Braziliaanse voetballers in huis gehad, maar merkte al snel dat Mauro Júnior anders was dan zijn landgenoten. ‘De discipline zat er van jongs af aan in’, zegt Ans. ‘Als we hem om half negen naar de training moesten brengen, dan zat hij om acht uur in zijn trainingskleding klaar op de bank.’

Samen met de zoons Sil en Jonas bracht hij veel tijd door achter de playstation. En als zijn schema het toeliet, ging hij met de broers mee naar de kroeg in Eindhoven. Hoewel vader Ruud de discipline van Mauro roemt, was hij er nooit helemaal gerust op als de voetballer zich tussen het Eindhovense uitgaanspubliek begaf. ‘In tegenstelling tot mijn zoons, die bleven vaak nog wat langer, haalde ik Mauro ’s nachts altijd op. Ik voelde me verantwoordelijk richting PSV.’

Bij PSV schipperde Mauro Júnior, na een tussentijdse verhuurperiode aan Heracles, jarenlang tussen een plek op het veld en de bank. Tot Schmidt hem bij zijn komst bijna twee jaar geleden vertelde dat hij zich vooral moest richten op de backpositie in plaats van het middenveld. Toen Philipp Max voor de winterstop wegviel, greep hij zijn kans met beide handen aan en verdween niet meer uit het team.

In de zomer is Mauro Júnior vijf jaar in Nederland en wil hij het Nederlands paspoort aanvragen. Ooit hoopt hij op een uitnodiging van de Braziliaanse nationale selectie en anders is ook het Nederlands elftal in de toekomst een optie. Maar belangrijker: een Nederlands paspoort opent deuren binnen de Europese Unie. In een aantal Europese competitie mag een club een maximaal aantal spelers van buiten de EU in de selectie hebben. Mettes: ‘Mauro heeft veel talent en wil het maximale uit zijn carrière halen.’

In Nuenen kijken ze met spanning uit naar de bekerfinale tegen Ajax. Moeder Ans heeft nog regelmatig contact met haar voormalig pleegkind. ‘We zien hem nog steeds een beetje als één van ons’, zegt ze. ‘Dat hij zondag een finale met PSV mag spelen, betekent heel veel voor hem. Hier heeft hij al die jaren keihard voor gewerkt.’