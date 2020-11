Maurits Hendriks (NOCNSF) waakt voor al te jonge sporters op Spelen

De Britse skateboardsensatie Sky Brown, zal volgend jaar op de Spelen dertien jaar oud zijn. Beeld AFP

Voorheen werd familie juist zoveel mogelijk op afstand gehouden. ‘Er kan zo’n accreditatie aangevraagd worden, maar het is geen verplichting. Het is goed dat er meer aandacht voor dit onderwerp is, maar ik weet niet of dit de juiste koers is. Het is de vraag of je zulke jonge sporters überhaupt op die leeftijd al in de spotlights moet zetten, zegt Hendriks.

Omdat het IOC zelf geen leeftijdsgrens hanteert voor deelnemers, komt het af en toe voor dat er kinderen in olympische ploegen zitten. De internationale sportbonden bepalen zelf welke minimumleeftijd er gehanteerd wordt voor olympische deelname. In het turnen werd de minimale leeftijd een aantal keer aangepast. In 1997 werd de grens voor het laatst aangepast van vijftien jaar zestien jaar.

Turnsters mogen nu hun debuut op een groot toernooi maken in het jaar dat ze zestien worden. De leeftijdsgrens werd opnieuw opgehoogd om kindsterren beter te beschermen, zoals de Roemeense Nadia Comaneci, die in 1976 op 14-jarige leeftijd olympisch goud won in Montreal. Landen als China staan erom bekend de leeftijdsgrens te ontwijken door te sjoemelen met paspoorten zodat turnsters toch als kind in actie kunnen komen, wanneer ze bepaalde bewegingen makkelijker aanleren en uitvoeren.

Hendriks wil dat er kritisch wordt gekeken naar de minimumleeftijden in de olympische sporten. Hendriks heeft er bij het IOC voor gepleit om de minimumleeftijd voor turnen nog een keer te verhogen naar aanleiding van de vele misstanden in die sport. Zijn oproep vond weinig gehoor, zegt Hendriks. ‘Er werd niet echt op gereageerd. Bij het IOC heb je twee groepen die invloed hebben. Eén groep denkt vanuit het belang van de atleet, de andere vanuit het belang van medailles en inkomsten.’

Wat een goede leeftijd zou zijn voor een olympisch debuut, weet Hendriks niet precies. ‘Dat is best ingewikkeld. Wanneer vinden we dat een sporter voldoende gevormd is om op zo’n groot podium actief te kunnen zijn? Je wil dat iemand fysiek een bepaald niveau heeft bereikt, maar ook dat een talent in de opleiding weerbaar is gemaakt en voor zichzelf op kan komen.’

In veel andere sporten gelden er geen minimumleeftijden voor deelname aan grote wedstrijden. Dat komt de Britse skateboardsensatie Sky Brown goed uit. Het jonge talent zou dit jaar twee weken na haar twaalfde verjaardag in Tokio in de schijnwerpers staan. Vanwege het uitstel van de Spelen is dat niet gebeurd, maar volgend jaar zal ze met een leeftijd van dertien jaar nog extreem jong zijn tussen de andere atleten in het olympisch dorp.

De voorgenomen deelname van de Britse skateboardster zorgde voor veel discussie bij de nationale sportbonden. ‘Als je iemand van twaalf in zo’n olympische ploeg stopt, krijg je enorme leeftijdsverschillen. Is het wel wenselijk dat zo’n meisje in een groep komt waar ook volwassen mannen van dertig in zitten? Is ze wel genoeg mentaal gevormd om op zo’n groot podium actief te zijn’, vraagt Hendriks zich af.

In Nederland is Keet Oldenbeuving de jongste kanshebber op een olympisch ticket. De skateboardster had haar olympische debuut dit jaar op vijftienjarige leeftijd kunnen maken. Het jonge talent werd op tienjarige leeftijd al gevolgd in de documentaire Skatekeet. Ze is nog niet zo bekend als haar beroemde Britse collega Brown, die al een boek uitbracht, een eigen sieradenlijn heeft, onlangs een single uitbracht en wordt door 190 duizend personen gevolgd op YouTube.