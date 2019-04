Maud van der Meer: ‘Ik zwom tot een dag voor de bevalling’

Maud van der Meer tijdens het trainingskamp van de Nederlandse zwemploeg op Tenerife. Beeld ANP

Haar zwangerschap was onwaarschijnlijk soepel, om niet te zeggen ideaal. ‘Ik zwom tot een dag voor de bevalling.’ De geboorte van zoon Mason, vorige zomer, betekende vervolgens dat topzwemster Maud van der Meer meteen kon zeggen: ‘De mooiste medaille heb ik al.’

Maar nu moet zij doorzetten om als moeder tot de Olympische Spelen van Tokio (2020) te reiken. Dan is ze 28. De voortekenen zijn gunstig. Zaterdag werd ze bij de Swim Cup in Den Haag de derde vrouw van Nederland op de 100 meter vrije slag, achter winnares Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo. Van der Meer maakt een serieuze kans op een plaats in het Nederlandse kwartet voor de 4 x 100 meter vrije slag.

Soms, zoals onlangs na een lang trainingskamp in Oman, gaat het hoofd wat naar beneden. ‘Toen was het een rommeltje’, zegt de vrouw die zichzelf kampioen ‘qua planningsvaardigheden’ noemt. Het vloog haar eventjes aan. ‘Ik had even een inzinking. Dat mag ook hoor. Maar die heb ik achter me gelaten.’

Gastouders

Ze heeft een man, Ramon de Meijer, die assistent-bondscoach is bij de nationale schoonspringploeg te Eindhoven. Hij werkt daar extra vroeg. Ze lossen elkaar vaak af in het huis dat in het naburige Geldrop staat. Gastouders houden tussendoor de boel draaiende. ‘Om zes uur ga ik er zelf uit. Om half zeven doe ik de ochtendroutine van Mason en dan breng ik hem naar zijn gastouders. Om vervolgens te gaan trainen. Als ik klaar ben met trainen, pik ik Mason weer op, lunchen we samen en gaan we allebei slapen.’

In de middag is de jonge moeder in het High Performance Center van het Pieter van den Hoogenband Zwem­stadion opnieuw de hardwerkende zwemster, in voorbereiding op de WK van dit jaar in Zuid-Korea. ‘Behalve op vrijdagmiddag. Dan train ik niet. Dat is een dag dat je geen gastouder kunt krijgen.’

De dagen dat niet alles lukt zijn beperkt. Alleen dan komt ook het gevoel opzetten ‘dat ik me een beetje egoïstisch voel, om moederschap en topsport te combineren’. ‘Veel vrouwen zeggen: dat werkt niet, dat lukt niet, daar moet je mee wachten tot na je sportcarrière. Maar ik wil het gewoon proberen.’

Maud van der Meer op de 100 meter vrije slag, WK Boedapest, 27 juli 2017. Beeld AFP

Brons

Zo werd ze zwanger na de WK van Boedapest in 2017, waar ze in het Nederlandse kwartet met Kromowi­djojo, Heemskerk en Busch brons haalde op de 4 x 100 meter vrije slag. Het was een jaar na de Spelen van Rio die ook voor haar ‘kaa, uu, tee’ verliepen. Ze zwom in het olympische zwembad de serie 4 x 100, en werd gepasseerd voor de finale waarin Nederland teleurstellend vierde werd. Qua tijd had ze recht op die positie, coach Martin Truijens besliste anders, in het voordeel van zijn pupil Inge Dekker.

‘Rio is nu mijn drijfveer om door te gaan tot en met Tokio. In de estafette. Afsluiten met een fijn gevoel’, zo omschrijft ze de gedachten die haar ook tijdens de zwangerschap in het water hielden. Met een uitdijend lichaam verbaasde aanstaande moeder Van der Meer iedereen. ‘Tot vijf maanden trainde ik acht keer per week. En daarna ook nog dagelijks, de laatste tien weken zes trainingen van minimaal een uur. Ik wilde fit blijven, ook met het oog op dat voortzetten van mijn carrière. En ik bleef gewoon goed zwemmen. Want de afspraak was dat ik niemand in de weg zou liggen.

‘Ik zwom rondjes (twee banen van 50 meter) van 1.17, 1.18 op het laatst. Inge Dekker stopte na dertig weken zwangerschap met zwemmen. Het is niet meer leuk, zei ze, omdat het zo langzaam gaat. Dat gevoel had ik ook wel soms, maar dat is hormonaal. De ene dag kun je de hele wereld aan, de andere dag dacht ik: laat maar. Maar ik zwom wel gewoon.’

Drive

De andere drijfveer om door te gaan kwam uit haar liefde voor de sport en van andere zwemsters die moeder werden. ‘Het is niet onrealistisch om na de geboorte van je kind weer hard te zwemmen. Marleen Veldhuis is ons eigen voorbeeld. Al had die wel die geweldige eigen moeder die overal mee naar toe ging als nanny. Maar het is Dana Vollmer, Therese Alshammar en Jeanette Ottesen ook gelukt.’

Daar klampt ze zich aan vast. Ze nam een voorsprong door de rimpelloze zwangerschap. ‘Nooit misselijk, nooit eetbuien. En Mason nam mijn ritme over, toen ik nog dagelijks in het water lag. Dat maakt ons leven nu ook ritmisch.’ Binnen een maand na de geboorte was Van der Meer al weer ‘in shape’. ‘Ik deed zelf de deur open voor de kraamverzorgster. Die dacht: moet jij niet in bed liggen? Dat doen vrouwen na de geboorte. Ik liep na drie dagen weer buiten.’

Ze was voortijdig gestopt met bloggen over ‘het traject’, omdat het andere vrouwen jaloers zou kunnen maken, zo’n rimpelloze zwangerschap. ‘En wat voor mij werkt, werkt voor de ander niet. Dit ligt best gevoelig bij vrouwen.’

Nu zit ze in een volgend traject. Het is niet obsessief, dat Tokio halen en topzwemster blijven. ‘Wat komt, dat komt. Ik heb de afspraak met Ramon gemaakt. Hij is coach en ook veel weg. Mocht het niet lukken qua planning, thuis, dat hij niet gelukkig wordt, of ik, of ons kind, dan ben ik degene die zegt: het is mooi geweest. Daar sta ik nog steeds open in.’