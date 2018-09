Matthijs de Ligt verlangt opnieuw naar debuut, dit keer op het hoogste niveau

Matthijs de Ligt in duel met Lisandro Semedo. Foto ANP

Zaterdag Novakovich, dinsdag Lewandowski. Matthijs de Ligt, aanvoerder van Ajax, voetbalt weer mee na een knieblessure en streept spitsen af op het volle najaarsmenu van het topvoetbal. Hij kijkt uit naar dinsdag, naar Bayern-uit in de Champions League, zijn debuut op het hoogste niveau.

‘Bayern is een goed meetmoment. Ongeacht de uitslag, kan je dat meenemen in je verdere ontwikkeling. Dat soort ervaringen is cruciaal voor een jonge speler’, aldus de 19-jarige De Ligt zaterdag, na de moeizame zege op Fortuna Sittard (0-2).

Voetballers leven bij de dag tijdens de topdrukte van het seizoen. De Ligt was in gedachten bezig met Novakovich, de ‘goede spits van Sittard’. De komende dagen let hij vooral op Lewandowski, wetende dat Bayern meer topaanvallers heeft. ‘Ik kijk beelden hoe hij beweegt, hoe hij de bal vasthoudt. Maar ik kijk ook gewoon naar wedstrijden van Bayern.’

Matthijs de Ligt na afloop van het duel met Fortuna Sittard. Foto ANP

Europese elite

Bayern – Ajax is een klassieker, al is de internationale gelijkwaardigheid van vroeger verdwenen, toen Ajax de belangrijkste Europese beker won in 1971, 1972 en 1973 en Bayern volgde met drie zeges op rij. Bayern behoort tegenwoordig tot de Europese elite, financieel en sportief. Ajax is zelfs in Nederland niet meer de beste, ondanks de financiële overmacht. Maar Bayern, bijna vaste kampioen in Duitsland, verloor vijf punten in twee duels, inclusief de nederlaag van vrijdag bij Hertha. In Beieren is dan sprake van een crisisje. De Ligt: ‘Dan is het des te Nederlandser om te zeggen: we gaan ze pakken. Wij weten dat Bayern heel goed is. We zullen op en top moeten zijn om daar een resultaat mee te slepen.’

De Ligt is deze zaterdag opgewekt en spraakzaam. Blij dat hij terug is na een knieblessure die hem de krakers tegen AEK Athene en PSV kostte. De kilte valt in op de nazomerdag als de Ajacieden zich snel douchen in Limburg. Voor het eerst sinds de rentree in de eredivisie is het stadion van Fortuna uitverkocht.

Een sliert liefhebbers vormt een keten in de entreehal van het stadion, doorlopend tot de achterkant van de Amsterdamse spelersbus. Ze willen de sterren zien of aanraken. Samen op de foto. Namen roepen. Hopen op een blik. Ajax heeft haast. Fortuna-uit is gewonnen, met wat fortuin, want Ajax speelt te routineus en Fortuna is een hartstochtelijk, aardig elftal.

Dolberg

Spits Kasper Dolberg, al tijden onfortuinlijk door blessures, valt na de rust in voor Huntelaar. Die had al geel en Dolberg heeft speeltijd nodig. De Deen scoort binnen vier minuten en kan de strijd aan met Huntelaar. Na de 0-1 redt doelman Onana Ajax, door schoten van Vidigal en Lamprou knap tegen de houden. Uiteindelijk maakt Ziyech 0-2.

Matthijs de Ligt heeft Andrija Novakovich van scoren gehouden. Het verlangen naar zijn debuut in de Champions League laait op. Ajax – Barcelona uit 2013 (2-1) symboliseert voor hem het verleden op de tribune, als talent, mijmerend over een toekomst in de top. Onlangs tegen AEK was het zover. Hij sprak op de persconferentie vooraf met zichtbaar genoegen over het verleden en zijn aanstaande debuut. Barcelona gaf destijds een paar spelers rust, maar het bleef Barcelona. Veltman kreeg rood. De Ligt zag ‘samenwerking die zo belangrijk is voor succes.’

Toen raakte hij geblesseerd, tijdens de afsluitende training. Zaterdag: ‘Ik droomde allang van het podium Champions League en van wedstrijden als tegen PSV. Het vreet aan je, als je dan moet toekijken met een blessure. Ik heb geprobeerd dat zoveel mogelijk binnen te houden, omdat ik deel ben van het team. Ik ben aanvoerder, ik moet spelers steunen die wel spelen. Dat heb ik geprobeerd te doen, maar het was lastig.’

Onmacht

Onmacht voelde hij, vooral tegen PSV. ‘Wat fout ging? Ach, dat was een opeenstapeling. Het mag niet gebeuren. Ik ben niet zo van het schelden, maar ik liep wel te zeuren. Wij weten dat we een goed team zijn. Als je dan bij rust met 3-0 achterstaat, is dat een flinke domper.’ Nu is hij terug, ook door geduldig te blijven. ‘De Champions League bestaat uit meerdere wedstrijden. Ik had kunnen spelen met het risico op een grotere blessure. Er komen nog heel veel grote wedstrijden de komende periode. Het is zaak om dan belangrijk te zijn.’

Het verhaal ging toch over hem, hoewel hij ontbrak tegen PSV. De combinatie Frenkie de Jong en Blind zou te licht zijn, waardoor Luuk de Jong vrij spel had. ‘Het is voor een centrale verdediger aardig om lengte te hebben, maar door te anticiperen kun je veel oplossen.’ Hij kijkt liever vooruit. ‘Het is een opluchting dat het goed ging tegen Fortuna.’ Maar die Limburgse kansen dan? ‘We hebben een goede doelman.’ Dinsdag zullen meerdere Ajacieden top moeten zijn, om kans te maken tegen Bayern.