Matthijs de Ligt is als mens en als speler in Italië gegroeid

De Ligt voor Juventus tijdens een wedstrijd tegen U.S. Lecce. Beeld REUTERS

De pup van Matthijs de Ligt krijgt niet ‘braaf’, ‘blijf’ en ‘apport’ te horen, maar louter Italiaanse bevelen. Juventus-speler De Ligt en zijn vriendin AnneKee Molenaar zijn na een klein jaar in Turijn al aardig ‘ver-Italiaansd,’ vertelt Keje Molenaar, vader van AnneKee en oud-verdediger van Ajax en Feyenoord. ‘En dat moet ook wel. Je moet mee in die cultuur, in die mores, in die taal als je daar wil slagen.’

De lockdown werd door De Ligt benut om zich op zijn laptop verder te bekwamen in de tijdelijk afgesloten leefwereld om hem heen. Ook ging hij nog maar eens na wat hij fout deed aan het begin van zijn eerste seizoen en hoe hij na kerst ineens de smaak te pakken kreeg. Na de corona-break ontpopte de 20 jaar jonge voetballer definitief. Met ‘oude dame’ Juventus ligt hij op koers voor de titel, de negende op rij.

Maar waakzaamheid is geboden, er zijn nog tien duels te gaan en de weerstand is dit seizoen onverwacht hevig. Lazio en Atalanta hebben zich met inventief gescoute, topfitte ploegen gemeld in de top. Atalanta - Lazio van vorige week was wellicht de beste wedstrijd van het seizoen. Lazio kwam 2-0 voor, maar het Nederlands getinte Atalanta won met 3-2. Daarmee de weg plaveiend voor Juventus, want Lazio is, met vier punten achterstand, de grootste concurrent.

Op de achtergrond is Internazionale bezig een sterrencast te verzamelen. Lukaku, Eriksen en Hakimi waren spelers die drie jaar geleden nooit voor de Serie A hadden gekozen, maar de zakken van Inter worden steeds dieper dankzij Chinese investeringen. Stadgenoot AC Milan zint eveneens op een doorbaak van de Turijnse hegemonie met buitenlands geld.

Maar vooralsnog gaat Juventus, nog altijd geleid door de FIAT-familie Agnelli, stoïcijns door met winnen. Afgelopen vrijdag werd Lecce eenvoudig geklopt: 4-0. De laatste treffer werd ferm binnengekopt door De Ligt als kroon op een ijzersterk optreden. Op de Italiaanse televisie kreeg hij een 10 toebedeeld.

‘Hij viel op door zijn timing en zelfverzekerdheid, precies de dingen waar hij in het begin op planeet Juve werd overlopen,’ schreef sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Met ongelukkige handsballen, glijpartijen of door simpelweg zijn man uit het oog te verliezen waren de eerste Italiaanse maanden van de Abcoudenaar inderdaad ronduit beroerd. De Ligt belandde op de bank. Er werd al gesproken van een kapitale miskoop. 75 miljoen euro had Juventus aan Ajax overgemaakt, zelfs sterspeler Ronaldo werd ingeschakeld om De Ligt in te palmen.

‘Je bent in Italië God of niks,’ weet schoonvader Molenaar. ‘Het was goed voor Matthijs, een paar schoten voor zijn kop. Bij Ajax was hij beschermd opgegroeid, als jongen uit de eigen jeugd kun je niet snel iets verkeerd doen. De offensieve speelstijl was hem met de paplepel in gegoten. In Italië moet je veel meer in je eigen zone blijven. Je wordt afgerekend op verdedigen, niet op opbouwen. Daarom is Matthijs daar ook naartoe gegaan. Weg uit zijn comfortzone.’

De Ligt bleef rustig, hoewel hij op zeker moment vierde keus was achterin. Blessures bij concurrenten boden een nieuwe kans in de basis. Vrijwel direct ging het beter. Molenaar: ‘Hij is als mens en als speler énorm gegroeid.’

De Ligt is de ‘grote leider’ en ‘beste speler’ wordt nu geroepen in voetbaltalkshow Sky Calcio Show waar grote voetbalnamen als Capello, Del Piero, Nesta en Bergomi aanschuiven. De 75 miljoen zijn plots ‘een schijntje’, want met De Ligt kan Juventus nog 15 jaar vooruit.

Molenaar: ‘Dat prijskaartje gaf een grote mentale druk.’ Hij wijst op Antoine Griezmann, wereldkampioen en sterspeler bij Atlético en al 29, maar bij nieuwe club Barcelona wegkwijnend. Op het beperkte aantal spelers dat geslaagd is in Italië buiten de drie van Milaan, Gullit, Rijkaard en Van Basten.

Een van hen is Stefan de Vrij, al jaren basisspeler bij eerst Lazio en daarna Internazionale. Hij is de concurrent van De Ligt bij het Nederlands elftal, maar helpt zijn landgenoot in Noord-Italië waar hij kan. De twee zijn vakidioten. Ook De Vrij benadert het voetbal bijna wetenschappelijk, krijgt hulp van een persoonlijke tactisch analist. Molenaar lachend: ‘Ik was zoveel lankmoediger, deed voetbal er een beetje bij. Als ik na een wedstrijd opwerp wat er minder ging, weet Matthijs precies welk moment ik bedoel en vertelt hij ook hoe hij dat in het vervolg anders gaat doen.’

Slaat De Ligt soms niet door in zijn sportbeleving? Molenaar meent van niet. ‘Met mijn dochter heeft hij veel lol, ook tijdens de lockdown. Ze hebben een heerlijk appartement in het stadscentrum. Ze gaan zoveel mogelijk samen naar de puppycursus.’

Italiaans is daar de voertaal. ‘Tja, ze vinden leren gewoon leuk.’