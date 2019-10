Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong ploeteren in een andere wereld

Van links naar rechts: Michael Smith, Frenkie de Jong en Stuart Dallas. Beeld ANP Sport

De Ligt stond zondag in de Italiaanse Serie-A nog tegen Romelo Lokaku, de nieuwe spits van Internazionale. De 20-jarige verdediger sprak van een ‘fysiek slagveld’ en opnieuw was hij schuldig aan een treffer. Dit keer kreeg De Ligt de bal ongelukkig op de arm geschoten en benutte Inter de strafschop.

Ook nu kwam De Ligt ermee weg als bij zijn pijnlijke debuut tegen Napoli, toen hij medeschuldig was aan drie doelpunten en Juventus na een 3-0 voorsprong alsnog met 4-3 won. Onomstreden is De Ligt nog lang niet in Italië en de man van 75 miljoen euro biechtte op de last van het prijskaartje te hebben gevoeld.

Hij ging zich geforceerd bewijzen en leek zich pas vorige week in het Champions Leagueduel met Bayer Leverkusen te hervinden. De voormalige aanvoerder van Ajax kan tegen een stootje. Bij Juventus kan De Ligt zich zelfs geen schoonheidsfoutjes permitteren, al benadrukte bondscoach Ronald Koeman woensdag dat hij juist in Italië een betere verdediger wordt.

Misschien moet De Ligt wel te sober spelen in de huisstijl van Juventus-coach Maurizio Sarri, want tegen Noord-Ierland miste De Ligt de flair die hem bij Ajax kenmerkte. En mocht hij zich opnieuw een tegendoelpunt aanrekenen. Na een korte nacht met slechts drie uur slaap meldde De Ligt zich maandag in Zeist om zich voor te bereiden op een tegenstander van een andere signatuur.

Bij Juventus traint De Ligt dagelijks met Cristiano Ronaldo, donderdagavond trof hij in de Kuip een Ierse spits die is afgedaald naar de kelder van de Noorse Eliteserien. De 32-jarige Kyle Lafferty verhuisde vorige maand van Glasgow Rangers naar het bescheiden Sarpsborg 08, de nummer 13 van Noorwegen.

Prompt werd hij bij zijn debuut na twee gele kaarten van het veld gestuurd. De Ligt had zijn handen vol aan de modale Lafferty en de woorden van bondscoach Ronald Koeman kregen extra betekenis. ‘Hiervan wordt hij een grote kerel.’ Zo voelde De Ligt zich vast niet in het stroperige gevecht met Noord-Ierland.

Favoriete positie

Ook Frenkie de Jong moest zich aanpassen. De 21-jarige middenvelder bloeit op bij Barcelona, zeker nu hij eindelijk op zijn favoriete positie mag spelen. Coach Ernesto Valverde had zijn aankoop van 85 miljoen euro aanvankelijk als linkshalf opgesteld, tot ongenoegen van de aanhang van Barcelona.

Zie hoe Frenkie zondag dartelde tegen Sevilla, aanvankelijk als verdedigende middenvelder op de plaats van Busquets en later met de ingevallen controleur. Zie hoe hij model stond voor het herwonnen spelplezier bij Barcelona, hoe juist de ingenieuze Nederlander het spel geruisloos wist te versnellen.

Soms denkt Frenkie de Jong te snel voor zijn teamgenoten, volgens diverse Spaanse media. Maar koppel die lichtvoetige schaker aan de magie van Lionel Messi en Barcelona hervindt zijn allure. Het kan niet anders of Patrick ‘Paddy’ James Coleman McNair heeft een nachtje wakker gelegen van zijn missie in de Kuip.

Schaduw Frenkie de Jong tot op het toilet, leek de opdracht van de Noord-Ierse coach Michael O’Neill. McNair draaft vrolijk mee als verdediger en middenvelder bij Middlesbrough, de nummer 20 uit de Championship, de eerste divisie in Engeland. Zelden zal hij op dat niveau een tegenstander met ‘zachte voeten’ als Frenkie de Jong tegenover zich hebben gehad. Tackelen, schaven, poetsen, knokken; zo is de 24-jarige McNair opgevoed als profvoetballer.

Met hartstocht en passie konden de Noord-Ieren het kwaliteitsverschil met Nederland tot in de slotminuut camoufleren. Zo bleef McNair keurig achter Frenkie de Jong aanlopen, tot hij de dirigent van Oranje halverwege de tweede helft geregeld moest laten gaan. Lafferty was toen al gewisseld voor Josh Magennis, middenvelder van Hull City dat 16de staat in het Championship.

Juist die 29-jarige invaller dacht even het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière te hebben gemaakt. De Italiaanse critici van De Ligt zullen de messen weer hebben geslepen. Na een voorzet van Dallas werd De Ligt in een luchtduel verslagen door Magennis die keeper Cillessen versloeg: 0-1. Hij kwam er ook nu mee weg. De ironie wilde dat uitgerekend Luuk de Jong het duel besliste, als een klassieke Britse pinchhitter bij Oranje. Van die rol had Magennis even mogen dromen.