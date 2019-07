Matthijs de Ligt eindelijk naar Juventus, dat Ajax naar verluidt ruim 70 miljoen euro betaalt

Matthijs de Ligt in de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Beeld Action Images via Reuters

Het gepeperde vijfjarige contract lag al even klaar, maar woensdag werd Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt dan eindelijk officieel gekeurd door Juventus, zijn nieuwe werkgever. Voor het J-Medical probeerden veel Juventus-fans zijn naam te scanderen. ‘De Likt! De Likt!’

De overstap, die Ajax dus ruim 70 miljoen euro zou opleveren – het bedrag is nog niet officieel bekendgemaakt –hing lang boven de markt. Zelfs sterspeler Cristiano Ronaldo werd ingezet om de 19-jarige verdediger te overtuigen voor de recordkampioen van Italië te laten kiezen.

De complete Europese top zat al jaren achter De Ligt aan, zaakwaarnemer Mino Raiola maakte er gebruik van door een vorstelijk salaris, naar verluidt tussen de 12 en 14 miljoen euro, voor de 19-jarige verdediger uit te onderhandelen. Hoeveel Raiola zelf krijgt toebedeeld voor zijn bemiddeling is onbekend. Ook de Haarlemse zaakwaarnemer werd gisteren verbaal bedankt voor de Juventus-supporters, hij moest zelfs handtekeningen uitdelen.

Voor Ajax zijn het financieel lucratieve tijden, eerder werd al Frenkie de Jong voor een bedrag dat kan oplopen tot 86 miljoen euro verkocht aan FC Barcelona. Kenners van de markt stellen dat beide spelers feitelijk nog meer waard zijn gezien hun opmars met Ajax en het Nederlands elftal gecombineerd met de op hol geslagen transfermarkt.

João Félix

Dat laatste bewijst de deal van João Félix, leeftijdgenoot van De Ligt maar met een beperkter palmares, die recentelijk voor 126 miljoen euro van Benfica verhuisde naar Atlético Madrid, de club die momenteel jacht maakt op een andere Ajacied, David Neres. Voor de Braziliaan zal Ajax’ directeur voetbalzaken Marc Overmars zijn poot stijver houden dan bij De Ligt en De Jong. Met hen werd een jaar geleden de afspraak gemaakt dat als ze nog een jaar zouden blijven Ajax een jaar later niet al te zeer dwars zou liggen bij serieuze belangstelling. Ook werd hun contract opgewaardeerd.

Overmars, die snel de Mexicaanse verdediger Edson Alvarez hoopt te begroeten, calculeert een lichte daling van het niveau in ten opzichte van vorig seizoen, toen Ajax de dubbel won en op de drempel van de Champions League-finale sneuvelde, door het vertrek van De Ligt en De Jong.

Abcoudenaar De Ligt, die als net 17-jarige debuteerde bij Ajax, vertolkte een hoofdrol in het sprookjesachtige seizoen, en won zelf onder meer de Golden Boy-award voor grootste talent van Europa. Bayern München, Manchester City, Manchester United, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus meldden zich bij Ajax voor de aanvoerder. Juventus ging er uiteindelijk met de handtekening van De Ligt vandoor, daarna pas kwam er een vergelijk met Ajax.

Champions League

Juventus werd de laatste acht seizoenen meestal fluitend kampioen. De grote uitdaging wordt het veroveren van de eerste Champions League sinds 1996. Een jaar geleden werd daarom Cristiano Ronaldo al naar Noord-Italië gehaald. De Ligt streed tegen de Portugese goalgetter in de kwartfinale van de Champions League, later troffen ze elkaar in de finale van de Nations League. Ronaldo fluisterde de verdediger na afloop in het oor naar Juventus te komen.

De indrukwekkende opmars van De Ligt door profvoetballand is des te opvallender door het totale gebrek aan voetbalachtergrond. Zijn ouders tennissen en hockeyen, Matthijs bleek aanvankelijk een begenadigd schaak- en tennistalent, maar wilde op zeker moment ook eens bij de hockeyclub gaan kijken. Eenmaal aangekomen bij HV Abcoude nam een vriendje hem mee naar voetbalclub FC Abcoude eveneens gelegen aan het Ruwelspad voor een potje voetbal. De Ligt verruilde snel zijn hockeykloffie voor zijn spijkerbroek uit vrees voor hoongelach.

Die tegenwoordigheid van geest en sociale lenigheid is zijn handelsmerk. Er moest alleen nog wat schroom af. En wat babyvet. Toen hij als achtjarig ventje bij Ajax binnenkwam hield hij zich tussen ‘jongens uit de stad met een veel grotere mond’ stil tot hij in de D1 aanvoerder werd gemaakt en wel moest gaan praten. ‘Dikkie’ was lang zijn bijnaam, al vlot ging hij op consult bij een diëtist. Sindsdien behandelt hij zijn lijf als een tempel. ‘Trainen is bijna een verslaving’, merkte hij recentelijk op.

Barry Hulshoff

De van nature enorme bovenbenen zijn gespierder geworden door onder meer te trainen met oud-sprinter Troy Douglas, hij kan zichzelf er geweldig mee lanceren bij kopduels en valt zelden om. Over de beste manier van tackelen, mandekken, positioneren en opbouwen voerde De Ligt ellenlange gesprekken met oud-Ajax-verdediger Barry Hulshoff, tevens zijn begeleider. De zakelijke kant wordt voor rekening genomen door Raiola, even gedreven als De Ligt als het aankomt om ergens het maximale uit te halen.

Raiola onderhandelde vooral met Paris Saint-Germain en Juventus, bij beide clubs heeft hij uitstekende contacten. De Ligt heeft een zwak voor De Oude Dame vanwege de roemruchte historie. Juventus heeft altijd geweldige verdedigers gehad, zo las hij in boeken die Hulshoff hem leende en hoorde hij van Raiola, die Italiaanse roots heeft.

Bovendien speelt Ronaldo er. De klasse maar ook de werkethiek van de Portugees spreekt hem zeer aan. In de ouderlijke tuin was de jonge De Ligt altijd Ronaldo. Diens naam prijkte op zijn eerste voetbalshirt.

De Ligt haalde dergelijke herinneringen recentelijk op tijdens een etentje met voetbalvrienden en jeugdvrienden. Geen spontaan samenzijn, maar georganiseerd door Adidas. Om nog maar eens aan te geven dat De Ligt zich nu in een heel andere wereld begeeft dan toen hij zich voor het eerst in hockeykledij meldde bij FC Abcoude.