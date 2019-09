Matthijs de Ligt, debuterend bij Juventus, krijgt de schuld van drie tegendoelpunten

Matthijs De Ligt met Juventus in actie tegen Napoli’s Fabian Ruiz. Beeld EPA

‘De Ligt verantwoordelijk voor alle drie de tegendoelpunten’, schreef diezelfde Gazzetta zondag in een genadeloos rapport over de jonge ex-Ajacied. ‘Flop’ stond er boven zijn naam. En daaronder: ‘desillusie’. Van La Repubblica tot ­Libero en van Corriere dello Sport tot La Stampa: alle Italiaanse kranten gaven De Ligt een dikke onvoldoende voor zijn debuutwedstrijd.

Toegegeven: Italiaanse sportkranten kunnen soms een tikkeltje overdrijven – een automatisch bijgevolg van de gewoonte iedere dag vijftig pagina’s te vullen met een sport die meestal eindigt in 0-0. Maar de woorden die het debuut van De Ligt beschreven, waren zelfs voor Italiaanse begrippen hard. De Ligt, vorig jaar nog in Italië uitgeroepen tot grootste talent van Europa, was opeens ‘geen stoïcijnse mandekker’. Een speler bovendien die verdedigers ‘makkelijk uit het oog verliest’ en die ‘onder druk snel in verwarring raakt’.

Het werd De Ligt zwaar aangerekend dat hij tot driemaal toe een Napoli-aanvaller liet lopen, vooral omdat alle drie zijn fout afstraften door te scoren. Door een eigen doelpunt van Koulibaly in blessuretijd won Juventus alsnog, maar de balans was toen al lang opgemaakt.

Rapportcijfer: 3

Officieel lopen de rapportcijfers van Italiaanse kranten van 1 tot 10, maar in werkelijkheid worden vrijwel nooit cijfers uitgedeeld die hoger zijn dan een 8 of lager dan een 4. Van de gerenommeerde Italiaanse sportjournalist Tancredi Palmeri kreeg Matthijs de Ligt zondag een 3.

De Ligt kwam deze zomer voor ruim 70 miljoen euro over van Ajax. Dat was het hoogste bedrag ooit voor een verdediger in de Serie A en dus waren de verwachtingen torenhoog gespannen. Ook bij De Ligt zelf, die vorig weekend duidelijk teleurgesteld was toen hij de hele eerste wedstrijd van het seizoen op de bank moest vertoeven. De trainer had blijkbaar meer vertrouwen in de twee oude rotten Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci.

Deze week kreeg De Ligt toch zijn kans, vooral omdat Chiellini een ernstige knieblessure opliep en langdurig uitgeschakeld is. Eindelijk kon zijn nieuwe, Italiaanse leven echt beginnen.

‘Het is een jochie dat opeens vanuit een ander team in een heel moeilijke competitie terechtkomt’, probeerde assistent-trainer Giovanni Martusciello de journalisten nog op andere gedachten te brengen na de start van dat nieuwe leven. ‘Hij loopt nog wat achter, maar ik verzeker jullie: het is een verdediger van een enorm hoog niveau. Hij komt er wel.’