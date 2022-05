Matthieu van der Poel kan veel, maar nog niet echt klimmen, blijkt op de flanken van de Etna

Bij de start van de vierde etappe in de Giro zit de roze trui nog stevig om de schouders van Mathieu van der Poel. na de beklimming van de Etna staat hij op plek 91. Beeld AFP

De vraag of Van der Poel dinsdag het roze zou behouden in de eerste bergrit van de Giro d’Italia was, zoals honkballer Yogi Berra eens zei, ‘that deja vu all over again’. Want op 3 juli vorig jaar speelde voor aanvang van de eerste bergetappe van de Ronde van Frankrijk dezelfde kwestie, alleen ging het toen om een gele trui die de debuterende Van der Poel na zes dagen zou kwijtraken zodra de weg langdurig omhoog ging.

Tien maanden later, in zijn eerste Ronde van Italië, voorspelde de renner hetzelfde over het behoud van zijn leiderstrui, ditmaal een roze. ‘De kans is heel klein dat ik die morgen nog draag’, zei Van der Poel voordat de vierde etappe begon, de eerste van een Siciliaans tweeluik. De rit eindigde immers met een bijzonder lange klim de Etna op. En klimmen, dat kan Van der Poel dus niet, zo heet het.

Twijfel gevoed

Maar in zowel de Tour van vorig jaar als nu in Italië voedden de prestaties van de kopman van Alpecin-Fenix de twijfel: misschien kan Van der Poel wel meer dan hij denkt. Per slot verraste hij in de Tour iedereen door zijn gele trui tóch te behouden na een tijdrit, een discipline waarop Van der Poel nauwelijks traint. Zaterdag zou hij in een korte tijdrit uit zijn roze trui worden gereden, bijvoorbeeld door landgenoot Tom Dumoulin. Maar Van der Poel eindigde als tweede, vóór Dumoulin, en kon het roze weer over de schouders trekken.

Net als vorig jaar kwam op Sicilië de vraag op: als hij zichzelf kan verrassen met een discipline waar hij geen trainingstijd in steekt, waarom zou Van der Poel dan ook niet kunnen klimmen? Als hij zijn zinnen erop zet, kan hij een lange klim prima aan, blijkt uit de fietsapp Strava, waarop de Nederlander zijn trainings- en wedstrijdritten zet. Maar aan zin ontbrak het vorig jaar in de Tour en ook dat was een kopie van hoe Van der Poel dinsdag reed.

In Frankrijk had hij niet de intentie de Tour uit te rijden, want hij wilde zich sparen voor de olympische mountainbikewedstrijd, die drie weken later eindigde met een onfortuinlijke val. Hij deed het geel over aan de latere winnaar Tadej Pogacar, tuimelde naar de 22ste plaats en stapte niet meer op.

Hobbelend over de streep

De Giro is voor Van der Poel nu al ruimschoots geslaagd met een ritzege en drie roze dagen, maar hij wil zijn tweede grote ronde dit keer wel uitrijden. Er komen nog te winnen etappes aan die hem op het lijf geschreven zijn. En dus liet Van der Poel zijn roze aspiraties volledig lopen, ruim voordat het klimmen begon. Hij hobbelde bijna 23 minuten na ritwinnaar Kämna over de streep en ging van plek 1 naar 91. Of hij wel of niet kan klimmen, blijft een vraagteken.

Enkele kilometers voor de rozetruidrager ontrolde zich het scenario dat inmiddels standaard is op de flanken van de Etna. De klim was de afgelopen jaren drie keer in het parcours van de Giro opgenomen en steeds won een renner die kort na de start meezat in een ontsnapping. Zo ook in de 105de Giro. Kämna en de nieuwe rozetruidrager López zaten in de kopgroep die zich al op 156 kilometer van het einde had gevormd. De twee hadden volgens Kämna een ‘stilzwijgende overeenkomst: jij het roze, ik de rit’. Of López dat akkoordje ook zo had begrepen is de vraag, want hij sloeg hevig gefrustreerd op zijn stuur toen hij als tweede over de finish kwam.

In de ontsnapping zaten geen favorieten voor de eindzege. Die klassementsrenners waren enkele minuten verder terug elkaars nieren aan het proeven: wie is in vorm en wie niet. Vooral Dumoulin, die met zowel klassementsambities als vraagtekens aan de Giro was begonnen en na drie etappes derde stond, kreeg een ontnuchterende ervaring. Hij moest op 8,5 kilometer van het einde de rest laten gaan.

‘Geen power’

Aan de finish sprak Dumoulin, gedesillusioneerd, maar rustig, alsof dinsdag op de Etna een einde aan zijn wielercarrière was gekomen. ‘Ik heb er hard voor gewerkt, net zo hard als altijd’, zei hij nadat hij op ruim 9 minuten van Kämna was binnengekomen. ‘Maar het komt er niet meer uit. Het lichaam reageert niet meer zoals ik wil. Mijn benen lopen vol. Ik heb niet meer de power van een paar jaar terug.’

Dumoulin is niet de enige kopman waarmee Jumbo-Visma de Giro had willen winnen. Maar de andere twee, de Noor Tobias Foss en de Nederlander Sam Oomen, verging het dinsdag nauwelijks beter. Ze moesten ruim twee minuten toegeven op alle favorieten van wie Simon Yates er nu het beste voor staat in het algemeen klassement: vierde op 1.42 minuut van López.

Vóór de Etna bestond de helft van de top 8 van het klassement uit Nederlanders. Van der Poel liet het lopen (van 1 naar 91), net als Bauke Mollema (van 8 naar 33) en Dumoulin kon niet beter (van 3 naar 49). Blijft over: Wilco Kelderman. De kopman van Bora reed met alle overgebleven kandidaten voor de eindzege naar boven de vulkaan op, gaf maar één plekje toe en staat zesde op 13 tellen van topfavoriet Yates.