Matthews pakt tweede zege en maakt jacht op groene trui

Stand groene trui 1. Marcel Kittel (Germany / Quick-Step Floors) 373

2. Michael Matthews (Australia / Team Sunweb) 344

3. Andre Greipel (Germany / Lotto-Soudal) 204

4. Alexander Kristoff (Norway / Katusha-Alpecin) 158

5. Sonny Colbrelli (Italy / Bahrain-Merida) 143

6. Edvald Boasson Hagen (Norway / Team Dimension Data) 140

7. Dylan Groenewegen (Netherlands / LottoNL-Jumbo) 94

8. Chris Froome (Britain / Team Sky) 90

9. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) 89

10. John Degenkolb (Germany / Trek-Segafredo) 79

Alles lukt deze dagen bij de Sunweb-ploeg. Met Warren Barguil vrijwel veilig in de bolletjestrui is het volgende doel nog meer etappezeges behalen. En ook: de groene trui in Parijs voor Michael Matthews.



Dus toen vandaag op de eerste klim onder andere Marcel Kittel en Dylan Groenewegen niet konden volgen, gingen de manschappen van Sunweb hard op kop rijden. 'We besloten vol gas te geven toen ik hoorde dat Kittel op een minuut zat', zei Matthews na de finish.



Hoe minder sprinters, hoe beter. En dat bleek. In de eindsprint, aangetrokken door Greg Van Avermaet, was het Matthews met de beste timing. Degenkolb werd weer tweede. De derde plek was voor Boasson Hagen.



Matthews pakte 20 punten in de tussensprint. En nog 30 in de eindsprint. In het klassement om de groene trui staat hij nu nog maar 29 punten achter.



De vooraf gevreesde waaiers bleven lang uit in de vlakke aanloop naar de finishplaats. Sunweb slaagde erin ondanks de straffe wind het eerste peloton compact te houden. In de laatste 15 kilometer ontstond er wel een grote waaier, waarin de top vier van het algemeen klassement - Froome, Fabio Aru, Romain Bardet en Rigoberto Urán - meezaten. De Ier Daniel Martin, de nummer vijf van het klassement, haakte wel af en verloor kostbare seconden.