Mats Wieffer binnen één jaar van eerste divisie naar Oranje: ‘Ik kan de werkelijkheid ook niet altijd geloven’

Mats Wieffer in zijn debuutinterland tegen Gibraltar. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Zo nieuw is hij op het podium van het internationale voetbal, met zijn debuut in Oranje, dat collega Georginio Wijnaldum (1,75 meter) met verbazing spreekt over de lengte van Mats Wieffer (1,88). ‘Hij is best wel groot hè, dat wist ik niet.’

Letterlijk groot. Figuurlijk is hij onderweg, na een aantal reuzenstappen. Mats Wieffer uit Borne met zijn aparte loopstijl, directe passing, lengte, duelkracht en overzicht. Op 26 maart 2022 kopte hij Excelsior in de eerste divisie naar 1-0 tegen Helmond Sport. ‘O, o, wat is-ie fraai binnen’, jubelde commentator Leo Driessen. Een jaar later was zijn debuut in Oranje.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

In mei blonk hij uit in de mallemolen van het voetbal, het roemruchte duel om promotie tegen ADO, na de wonderlijke terugkeer van Excelsior, de bestorming van het veld door losgeslagen Haagse supporters. Nu zegt hij, inmiddels van Feyenoord: ‘Dit (Oranje, red) is het hoogtepunt, maar qua wedstrijd is dat het meest bizarre wat ik meemaakte. Knettergek duel. Uiteindelijk kreeg ik nog een klap op mijn kop van een supporter.’

Voeten aan de grond

Dat is tien maanden geleden. Nu is hij koploper met Feyenoord en debuteerde hij tegen Gibraltar in het Nederlands elftal, dat door de nederlaag in Frankrijk slecht aan de kwalificatiereeks begon. Maar ook in slechte verhalen zitten opbeurende scènes. ‘Ik kan de werkelijkheid ook niet altijd geloven.’ Hij heeft niemand nodig die zijn voeten aan de grond houdt. Dat doet hijzelf. ‘En anders zal mijn vader of moeder het wel zeggen.’

‘Het was wel een gekke week’, kijkt hij terug op een periode met blessures, zieke spelers en de schrobbering tegen Frankrijk (4-0). Om snel toe te voegen: ‘Al was ik dan nooit eerder bij het Nederlands elftal geweest.’

Hij praat in een mengvorm van eerste en tweede persoon enkelvoud: ‘Toen ik het veld opkwam, genoot ik. Ik was niet heel zenuwachtig, daar heb ik nooit veel last van. Als je rustig blijft, ga je vanzelf het beste spelen. Ik had er gewoon veel zin in. Je probeert je best te doen en dan zie ik het allemaal wel.’

Gelukkig is daar ook die ene uitspraak, niet uniek, maar vol romantiek. ‘Dan zit je zaterdag spelletjes te spelen met jongens die je normaal op televisie zag. Het is gewoon mooi dat ik hier tussen sta. Hoe moet ik het zeggen? Mooi gewoon.’

Hij keek op tegen Frenkie de Jong, ‘maar die was er nu dus niet’. Ook omdat ze ongeveer op dezelfde positie spelen; defensief middenveld, opbouwend. ‘Hij is dan wel een heel andere speler, maar daar kan je veel van leren. Het is een extra motivatie om er nog een keer bij te zitten.’

Overbodig bij FC Twente

Hij weet ook niet waarom het nu zo snel gaat, terwijl het juist langzaam ging. Hij was overbodig bij FC Twente. ‘Vroeger was ik heel klein en nam ik misschien te veel risico. Ik ben wat degelijker geworden. Ik heb een jaar meegetraind met het eerste van FC Twente, mijn debuut ook gemaakt, en uiteindelijk zag de trainer het niet in me zitten. Toen ging ik naar Jong Twente en later naar Excelsior. Soms moet je geluk hebben. Ik hield vertrouwen in mezelf, al was het moeilijk om een jaar op een stuk lager niveau te trainen. Dan moet je de motivatie houden. Ik trainde met A1 mee, terwijl ik het eerste was gewend. Dat is een groot verschil.’

Marinus Dijkhuizen haalde hem naar Excelsior en een jaar later kocht het Feyenoord van trainer Arne Slot hem voor weinig. Hij kreeg de kans vooral na de winterstop, door de blessure van Quinten Timber en nadat de miljoenentransfer van Ramiz Zerrouki niet doorging. ‘Slot heeft me geholpen. De speelstijl ligt me, met veel druk. In het begin van het seizoen vond hij vooral dat ik feller moest zijn in duels, dat ik elke bal moest afpakken. Hij vertelde hoe ik moest lopen.’

Direct en hard

Hij kan de bal direct en hard spelen, voor de man. ‘Maar ik deed het niet altijd. Vorig jaar was ik toch meer van het dribbelen af en toe. Dat zit er wel in, maar dat kan misschien wat vaker. Ik probeer altijd strak in te spelen, zodat het tempo erin blijft. Dat is belangrijk.’

Tegen Gibraltar was dat best lastig, al speelde hij behoorlijk. Wieffer kreeg een geweldige schop van Liam Walker, die rood zag. ‘Ik dacht dat het been bijna gebroken was. Er was allemaal bloed en zo, maar nu heb ik nergens last meer van.’

Ruim een uur duurde zijn debuut, alvorens Daley Blind hem verving. Wijnaldum was lovend over Wieffer: ‘Hij is goed, dat zag ik al op de training. Het is zaak dat hij die lijn doortrekt. Hij is rustig aan de bal en raakt niet in paniek. Als we de bal niet hebben, zit hij overal tussen. Hij gaat duels aan.’

Dat zullen ook duels zijn mét Wijnaldum. Ze komen elkaar tegen, op 13 en 20 april bij Feyenoord - AS Roma, in de kwartfinales van de Europa League. Wijnaldum: ‘Speelt hij vóór de verdediging bij Feyenoord? Ja, dan kom ik hem tegen.’