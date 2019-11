Matig Ajax wint met prachtige doelpunten van Lille: 2-0

Quincy Promes heeft de 0-2 binnengetikt op een pass van Hakim Ziyech. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Gemiddeld gesproken matig spel, vooral tot de rust, maar opnieuw geweldige doelpunten. Plus een verdedigingscentrum met Perr Schuurs en Lisandro Martinez dat verhalen over het ontbreken van Joël Veltman en Daley Blind in perspectief plaatste.

Ajax heeft tien punten uit vijf duels, maar toch is een plaats in de achtste finales van de Champions League niet zeker. Valencia en Chelsea volgen met acht punten. Als Chelsea op de slotdag wint van het uitgeschakelde Lille en Ajax thuis verliest van Valencia, rest slechts de doorstart als nummer drie in de Europa League. Een gelijkspel of overwinning is genoeg voor het bereiken van de laatste zestien. Verlies biedt alleen soelaas als Chelsea niet wint van Lille.

Het was bijna nieuws, woensdag in stadion Pierre Mauroy: Ajax kan ook nog slecht voetballen. Althans: matig. Het automatische combinatiespel dat menig Europees tegenstander duizelig de kleedkamer injaagt, waarbij de bal op weergaloze wijze, in zinderend tempo van voet naar voet gaat, was weg. Op fasen na dan, waaronder magische momenten in de tweede minuut en in de 59ste minuut.

Want de start was weer geweldig. Rechtsachter Sergino Dest hield de bal kunstig binnen, waarna zich zo’n typerende aanval met de snelheid van een voetzoeker voltrok, met Dusan Tadic als aangever op schutter Hakim Ziyech. De 0-1 bleek de basis voor de veertiende Europese uitwedstrijd op rij zonder nederlaag.

Ach, Ziyech, de frêle kunstenaar. Dinsdag gaf hij zichzelf, gevraagd naar een cijfer voor zijn optreden dit seizoen, een bescheiden 7. Terwijl hij strooit met passes, zijn schoten verwoestend zijn en zijn creativiteit een lust voor het oog. Gaandeweg de eerste helft liet hij zich van positie 10 vaker zakken, om het strompelende middenveld te ontlasten. En na bijna een uur legde hij weer een doelpunt onder het kopieerapparaat, na een gedurfde dribbel van Martinez en een pass van Noa Lang langs de liniaal.

Toen kwam Ziyech, net als bij eerdere wedstrijden, met de toverbal op de lopende Quincy Promes, die 0-2 intikte bij de tweede paal.

Hakim Ziyech goochelt met de bal, Mandava Reinildo durft niet in te grijpen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Stoute jongen

De allermooiste actie van Ziyech was de omhelzing van het jongetje dat het veld op was gelopen. Natuurlijk, een stoute jongen, maar de knuffel, de belofte van het shirt, het teken aan de stewards om het ventje zonder geweld naar de kant te begeleiden; het tekent een voetballer in balans, al moest hij later met een armblessure naar de kant, opgelopen bij de afgekeurde 0-3 (hands).

Trainer Erik ten Hag had, gedwongen door de blessure van David Neres en vooral door de schorsingen van Blind en Veltman, zijn elftal vertimmerd. Het leek alsof de gebruiksaanwijzing van de nieuwe constructie slecht gelezen was, alsof de planken van het geraamte verkeerd waren bevestigd. Het middenveld, de machinekamer van Ajax, de tekentafel van het genot, liep uit het lood. Vooral Noussair Mazraoui, meestal rechtsachter, was dolende. Hij wist niet waar hij moest lopen en herstelde fouten met vrije trappen.

Scheidsrechter Felix Brych spaarde hem opzichtig, want Mazraoui had zijn tweede gele kaart al voor rust verdiend. Ten Hag kon niet anders dan hem in de rust wisselen voor Edson Alvarez.

Zakaria Labyad heeft geen ritme. Hij kwam een tijdlang nooit aan bod, kreeg complimenten omdat hij bleef trainen, maar in Jong Ajax mag hij niet meedoen. Tegen Heracles kreeg hij zaterdag kramp. Woensdag was hij vrijwel onzichtbaar tegen de Franse loopwonders, totdat hij vlak voor rust een knieblessure opliep. Zijn vervanger was Noa Lang, een technicus vol branie die de komende tijd veel speeltijd zal krijgen. Lang voetbalde goed.

Fraaie reddingen

Ten Hag had Schuurs opgesteld op de plek van Veltman en gekoppeld aan Martinez, die normaliter op het middenveld speelt. Ten Hag wilde vasthouden aan een rechts- en een linksbenige centrale verdediger. Schuurs en Martinez speelden uitstekend en als ze al eens uit positie waren, verrichtte doelman André Onana fraaie reddingen.

De Fransen beleven moeilijke tijden, met hun ene punt in de Champions League en de halve trainersstaf die naar Tottenham vertrok. Ook Lille miste zijn vaste centrale verdedigers. Bovendien droop de ploeg van frustratie, met spits Victor Osimhen als frontloper. Lille toonde weinig vernuft, wat het duidelijkst bleek bij de bijna niet te missen kans van Jonathan Bamba. Collega Jonathan Ikoné deed dat nog eens dunnetjes over na rust, toen Osimhen met zijn oerkracht Schuurs opzij had gezet. Scoren ging aanzienlijk makkelijker bij Ajax, dat in de wel weer goede slotfase fors had kunnen uitlopen op het allang verslagen Lille.