Mathijsen zou niet willen ruilen met al die analisten uit de zilveren WK 2010-ploeg

Joris Mathijsen (r) viert het behalen van de finale tijdens het WK van 2010, Uruguay is in de halve finale verslagen. In de finale zou Spanje te sterk zijn. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Het was toch wel weer een kort nachtje voor Joris Mathijsen, technisch directeur van Willem II, afgelopen zaterdag. Willem II verloor in blessuretijd bij Heracles, en staat daardoor vierde in plaats van gedeeld eerste. Dat is nog steeds ver boven verwachting na een seizoen waarin de Tilburgse club ternauwernood een geitenpaadje naar handhaving vond. ‘Maar je gaat toch evalueren, nadenken, balen,’ vertelt Mathijsen. ‘Kun je nagaan hoe dat vorig seizoen was.’

Als profspeler leerde hij al dat hij altijd weer moest denken aan de volgende wedstrijd, dat hij stabiel moest blijven in de zwaarste storm. ‘En als directeur heb je ook de langere termijn: de jeugdopleiding, de volgende transferperiode. Dit werk stopt eigenlijk nooit. Het is een levenswijze.’

Grijnzend: ‘Daar weet mijn gezin alles van.’

Voetbalpensioen

Mathijsen speelde 84 interlands. Hij was basisspeler op het WK 2006, EK 2008, WK 2010 en EK 2012. Van de zilveren WK 2010-ploeg is hij de enige die al een jaar na zijn voetbalpensioen een pak aantrok, inmiddels is hij ruim vijf jaar technisch beleidsbepaler. Giovanni van Bronckhorst en Mark van Bommel werden hoofdtrainer, maar met een lange aanloop en tussenpauzes. Een paar selectieleden voetballen zelf, sommigen zijn assistent- of jeugdtrainer en opvallend veel werden analist op tv zoals Van der Vaart, Sneijder, Kuijt, De Jong, Van Persie, Heitinga en Afellay.

Mathijsen is er verrast door. ‘Ik heb daar nooit zo over nagedacht. Ha, vroeger vervloekten ze die mannen achter die tafels.’

Hij zou niet willen ruilen, ook al is het bestaan van analist een stuk rustiger en gespeend van verantwoordelijkheden. ‘Ik wilde de club graag helpen, ik ben hier opgegroeid, doorgebroken, woon vlakbij. Daardoor ben ik extra betrokken. Ga ik er volledig voor.’

Als voetballer was hij ook een doorzetter die pas op zijn 24ste aanhaakte bij Oranje, maar daarna niet meer uit de basis verdween. ‘Ik ben trots dat ik met spelers als Van Persie, Sneijder, Robben en Van der Vaart heb mogen spelen. Dat geluk had ik, maar ik heb er alles aan gedaan om dat af te dwingen.’

Supporter

Aanvankelijk was het zijn plan om na zijn profcarrière rustig aan de trainerscursus te beginnen en een paar mooie trips te maken. ‘Ik wilde graag als supporter naar het EK 2016 in Frankrijk. Maar Oranje kwalificeerde zich niet. En toen kwam Willem II met een concreet aanbod.’

Bij Willem II, dat nu met de twaalfde begroting van de eredivisie werkt, is het doel het budget stelselmatig te vergroten. ‘Dan val je normaliter niet zo snel meer terug naar de zeventiende plek.’

Op die positie stond Willem II vorig seizoen langdurig nadat het in 2019 nog tot de bekerfinale reikte en in 2020 als vijfde eindigde. ‘Het was een extreem jaar door corona. Lange voorbereiding, geen publiek, een corona-uitbraak in de selectie en zo waren er nog vele kleine factoren waardoor het minder liep. Er zijn ook verkeerde keuzes gemaakt. Natuurlijk doet dat je wat, maar het keren van het tij kostte zoveel energie dat ik meestal goed in slaap viel. Alleen in de ochtend was ik soms wel vroeg wakker.’

Begin dit jaar ontsloeg hij voor het eerst een hoofdtrainer, Adrie Koster. ‘Zo’n dag vermijd je liever, maar het hoort helaas bij het vak. Adrie is een fantastisch mens en een geweldige trainer die prachtige successen heeft behaald. Wanneer je zo intensief met elkaar samenwerkt dan krijg je een oprechte band. Maar er moest iets doorbroken worden.’

Pikstart

Hij stelde Zeljko Petrovic aan voor een halfjaar die de club naar de veertiende plaats loodste. En daarna weer een nieuwe coach, Fred Grim, onder wie Willem II dus een pikstart kent ondanks een corona-uitbraak in de voorbereiding en de verkoop van spits Pavlidis en spelmaker Trésor, die ruim zes miljoen euro opleverden.

Willem II is geen club met een suikeroom, het wil ondanks door corona veroorzaakte tekorten een gezonde balans hebben, en tegelijkertijd verder investeren in de jeugdopleiding en de faciliteiten. Slechts een klein gedeelte van de transferopbrengst werd geherinvesteerd om de spelersgroep weer op orde te krijgen.

Een maandje Ibiza in de zomervakantie met het gezin zoals veel oud-collega’s plegen te doen, was er voor Mathijsen niet bij. ‘Dat zijn voor mij juist de drukste periodes, je mailbox en telefoon stromen helemaal vol met berichten van zaakwaarnemers en tussenpersonen. In de zoektocht naar geschikte spelers maak je samen met de scouting in de laatste weken van de transfermarkt werkdagen van achttien, negentien uur.’

Zijn generatie heeft uitstekend verdiend als profspeler. ‘Dit werk moet je passie zijn, anders moet je er niet aan beginnen. Want het is 24/7 en er zijn altijd zaken waar je geen grip op hebt.

Maar Mathijsen heeft een missie, zegt hij. ‘In het verleden gingen er directeuren weg bij Willem II en die namen alle info mee. De volgende deed alles weer anders. Dat mag niet meer gebeuren. De basis om succesvol te zijn is continuïteit en stabiliteit creëren. Daaraan werken gééft mij juist energie.’