Mathieu van der Poel wint Strade Bianche, eerste Nederlandse winnaar bij de mannen

Van der Poel komt over de streep op het centrale plein in Siena. Beeld BELGA

Gedrieën reden ze door de poort naar finishplaats Siena, waar op een kilometer voor de streep een stuk geplaveide weg wachtte met de naam Via Santa Caterina waar het liefst 16 procent omhoog ging. Vlak daarvoor zette Van der Poel zich op kop van het drietal, voerde het tempo op en plaatste op het steilste stuk een demarrage die zo krachtig was dat Alaphilippe meteen de handdoek wierp. De juichkreet van Van der Poel was op het lege Piazza del Campo, bekend van de paardenrace de Palio, uitstekend te horen.

‘Dit was een van de wedstrijden die ik heel graag wilde winnen’, zei Van der Poel meteen na afloop. ‘Ik voelde me goed genoeg om in de laatste gravelstrook weg te springen. Waarbij alleen Alaphilippe en Bernal konden volgen. Ik zag dat Julian wat beurten oversloeg om op kop te rijden. Hij zei ook dat hij zich niet helemaal sterk voelde en ik geloofde hem. Bernal maakte bergop wel een hele goede indruk op me. Bij het laatste klimmetje merkte ik dat ik nog wat in de benen had en ben ik ervandoor gegaan.’

De Colombiaan Bernal, de Belg Van Aert, de Fransman Alaphilippe en rechts Mathieu van der Poel op het Italiaanse grind. Beeld BELGA

Hoewel de Strade Bianche pas voor de vijftiende keer werd gereden, beschouwen de renners deze koers nu al als een klassieker. Alaphilippe stelde vooraf voor om de wedstrijd de status van Monument te geven. Daar zijn er nu vijf van, zoals Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen; alle vijf de Monumenten hebben hun eeuwfeest allang achter de rug.

De snel verworven status is wel begrijpelijk, zeker omdat de Strade Bianche met Monument Parijs-Roubaix wordt vergeleken. De Noord-Franse kasseienstroken zijn in Toscane elf stukken onverharde gravelwegen. De stijgende populariteit van de Strade Bianche gaat hand-in-hand met die van de gravelbike, de nieuwste fietsrage. Net zoals bij Parijs-Roubaix vergt de Strade Bianche het uiterste van het materiaal en van de techniek van de rijder. Vooral de kunst van afdalen over een zee van kleine, losse steentjes is niet elke renner gegeven. Het is geen toeval dat in de kopgroep waaruit Van der Poel, Alaphilippe en Bernal wegsprongen, de nummer 1, 2 en 4 van het afgelopen wereldkampioenschap veldrijden in Oostende zaten.