Mathieu van der Poel valt, staat op en wint de wereldtitel

Mathieu van der Poel in de klim op Montrose Street op weg naar de wereldtitel. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het gebeurt voordat hij er erg in heeft. Een slippertje van zijn wiel en daar is de grond. Een fractie van een seconde denkt Mathieu van der Poel: het is klaar, voorsprong vergeven. WK-titel verloren. Dan neemt zijn instinct het over. Terug de fiets op. Trappen. Tegen korte hellingen, langs kleurrijke Schotse muurschilderingen. Met een rechterzij ontsierd door diverse schaafplekken rijdt de wielrenner de wereldtitel tegemoet.

De wereldtitel op de weg is zijn grote doel, al jaren. Dat hij bij winst de eerste Nederlander sinds 1985 kan zijn, sinds Joop Zoetemelk, doet Van der Poel (28) niets. Er is geen extra waarde nodig om zo’n overwinning nog meer glans te geven. De wereldtitel is in zijn ogen misschien wel de mooiste prijs die er is.

Maar tot deze zondag in Glasgow zijn de WK op de weg en Van der Poel een ongemakkelijke combinatie. In 2019 eindigde hij als 43ste in het Engelse Harrogate na een hongerklop. Twee jaar later was hij goed voor de achtste plaats. De verwachting kleeft aan zijn kont, zal bondscoach Koos Moerenhout later op de dag zeggen. Begaafd als Van der Poel is. Sterk en explosief, sturend misschien wel de beste van het peloton en mede door al zijn ervaring in het veldrijden en op de mountainbike gewend aan het principe van kort aanzetten en bijsturen.

WK in Australië

Maar Van der Poel is ook de man die een jaar geleden opviel op de WK in Australië toen hij, de titelfavoriet, vroegtijdig uit de wedstrijd stapte. Genekt door stress en slaapgebrek; hij had de nacht ervoor deels in een politiecel doorgebracht na een incident eerder op de avond met twee tienermeisjes. Hij wilde slapen, zij maakten lawaai op de hotelgang. Ze klopten meermaals bij de toprenner op zijn deur, die uiteindelijk boos naar buiten stormde en vervolgens door de meisjes beschuldigd werd van duwen.

Van der Poel wil revanche, deze dag in Glasgow. Op een lastig parcours. De route loopt van Edinburgh naar het epicentrum van dit ‘super WK’, de titelstrijd der wielersporten. Met als slotstuk een ronde van 14,3 kilometer lang, die tien keer gereden wordt. Daarin bochten, bochten en nog eens bochten. Meer dan veertig keer per ronde aanzetten, draaien en dan weer aanzetten.

Het zorgt voor een zenuwachtige wedstrijd, op hoog tempo. Op een kleine honderd kilometer voor de finish zijn er nog slechts twee Nederlanders in het peloton: Van der Poel en de andere kopman, Dylan van Baarle. Het begint te regenen, wat zo merkt Van der Poel ook: ‘de weg op sommige stukken spekglad maakt.’

Ruim voor aankomst in de stad was de wedstrijd al veelbewogen. Vier klimaatdemonstranten hadden zich aan de weg vastgelijmd. De renners konden er wel langs, maar de volgauto’s niet. Dus werd de wedstrijd ruim drie kwartier stilgelegd. Prettige bijkomstigheid voor Van der Poel, die ontspannen wachtte: plotseling was er tijd om naar de wc te gaan in het naastgelegen Schotse huis.

Bocht na bocht

Vooraf wist Van der Poel: ik mag geen slag verliezen als we Glasgow binnenkomen, op dit parcours is het extreem lastig een gat vervolgens te dichten. Maar nu heeft Van der Poel er een probleem bij: zijn instinct neemt het dan wel over na zijn valpartij. En dat zijn fiets nog heel is, is een groot geluk. Maar hij vertrouwt de bochten niet meer. ‘Dat maakt het nog lastiger.’

Hij nam al geen risico in de bocht, niet voor zijn valpartij toen hij zo’n veertig seconden op de achtervolgers had, maar nu al helemaal niet meer. Zijn achtervolgers zijn niet de minsten: Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mads Pedersen. Over oortjes en contact met ploegleiders beschikken ze niet - nooit bij een WK. Ondanks zijn valpartij ziet Van der Poel het verschil dat wordt aangegeven op een whiteboard op een motor groeien.

Zijn rechterschoen is stuk, dat is gebeurd bij de valpartij. Later zal hij met enige verbazing zeggen: ‘Het zal door de adrenaline zijn gekomen’. Een loszittende fietsschoen is automatisch een groot krachtverlies. De steun is weg, steun die nodig is bij de klimmetjes die ook in het laatste deel van het parcours zitten.

Daar tegenover staan zijn benen die geweldig voelen. Een paar dagen daarvoor had hij er nog zijn twijfels over uitgesproken. Hoe zou hij hersteld zijn na de Tour de France? Hij wist het niet. Nooit eerder had hij de ronde uitgereden. ‘Ik denk dat achteraf mijn grootste winst van de Tour is dat ik daar in de tweede week niet fit was en daardoor mezelf niet helemaal heb leeg gereden’, zegt hij nu. ‘En toen ik wist dat ik de titel zou halen, gaf dat een geweldig gevoel.’

Zijn seizoen was al fantastisch met winst van Milaan-San Remo en daarna Parijs-Roubaix. En ook zijn WK is nog niet voorbij. Zaterdag komt Van der Poel in actie op de mountainbike. Maar zondagavond tempert hij de verwachtingen alvast: ‘Ik denk dat het heel lastig wordt. Het wisselen van fiets is moeilijk. Maar winst is ook nooit mijn hoofddoel geweest. Ik wil me daar kwalificeren voor de Olympische Spelen.’