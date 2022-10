Mathieu van der Poel pakt als afleiding WK gravel mee en wordt derde

Mathieu van der Poel in actie bij de WK gravel. Beeld AFP

De Belg Gianni Vermeersch, al jaren Van der Poels ploegmaat bij Alpecin-Deceuninck, won de eerste wereldtitel in deze snel populair wordende wielerdiscipline over merendeels onverharde wegen. De twee vielen elkaar na de finish dolgelukkig in de armen.

Tal van grote namen van wegrenners stonden in Vincenza aan de start van de WK gravel. Zo zou Van der Poel aanvankelijk fietsen in de Ronde van Lombardije, die zaterdag voor de tweede opeenvolgende keer werd gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. De Nederlander besloot zijn kater van Australië, waar hij de nacht voor de WK-wedstrijd deels in een politiecel doorbracht, echter van zich af te fietsen door iets nieuws te proberen.

De gravelspecialisten vonden het maar zozo dat ze bij de start achterin dienden aan te sluiten. Na ruim vijf uur en 190 kilometer, waarvan driekwart onverhard, waren het de wegrenners die de topklasseringen boekten, zij het met de nodige ervaring in het mountainbiken en veldrijden. De Deen Andreas Stokbro eindigde als eerste gravelspecialist op de 10de plaats.

Heel selectief was het parcours niet en het leek meer asfaltstroken te bevatten dan de 25 procent die de organisatie op had gegeven. Om die reden besloten bijvoorbeeld Van der Poel en viervoudig wereldkampioen op de weg, Peter Sagan, bij nader inzien niet op hun speciale gravelbike te rijden, maar op een gewone racefiets met wat bredere banden.

Halverwege maakte Vermeersch zich met de Italiaan Daniël Oss los van een kopgroep met daarin Van der Poel, oud-olympisch wegkampioen Greg van Avermaet – die op de finish het sprintje om het brons van de Nederlander zou verliezen – en veelwinnaars zoals de Deen Magnus Cort-Nielsen, de Tsjech Zdenek Stybar en Davide Ballerini uit Italië.

Vermeersch en Oss pakten een dusdanig grote voorsprong op de rest dat op ruim 50 kilometer van het einde duidelijk was dat de Belg of de Italiaan wereldkampioen zou worden. Op 6 kilometer van de finish liet Vermeersch Oss staan en soleerde langs de middeleeuwse stadmuren van Cittadella naar de zege.

Een dag eerder had Pauline Ferrand-Prévot dat al bij de vrouwen gedaan. De 30-jarige Française zorgde in 2015 voor een unieke prestatie door in één jaar wereldkampioen te worden in drie wielerdisciplines: veldrijden, weg en mountainbike. In dat laatste is ze nu weer titelhouder. Zaterdag greep Ferrand-Prévot meteen de eerste gelegenheid aan om in een vierde tak van wielersport wereldkampioen te worden.