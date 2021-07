Mathieu van der Poel niet meer van start in negende etappe Tour de France; ook Roglic stapt uit

Mathieu van der Poel. Beeld ANP

‘Het was een moeilijke beslissing, die we vanochtend samen met de ploeg hebben genomen’, verklaarde Van der Poel. ‘De Spelen zijn al vier jaar lang een droom van mij en ik ben er het meest bij gebaat om me dáár nu op te richten. Het was ongelooflijk voor mij en de ploeg om zes dagen in het geel te rijden in mijn eerste grote ronde. Ik denk dat we daar heel trots op kunnen zijn.’

Van der Poel had vooraf zijn zinnen gezet om de eerste etappe van de Tour, zaterdag 26 juni, te winnen en zo automatisch de gele trui te pakken. Dat mislukte, maar een dag later, veroverde hij die leiderstrui alsnog na een slim spel met bonificatieseconden en een uiterste inspanning die de concurrentie te machtig bleek.

Zes dagen wist hij de trui tegen zijn eigen verwachting in te behouden. Van der Poel was ervan overtuigd dat hij het bekendste symbool in het wielrennen afgelopen woensdag zou verliezen in de tijdrit die die dag op het programma stond. Hoewel hij weinig ervaring had met deze discipline, eindigde hij op een zeer verrassende vijfde plaats, vóór een flink aantal tijdritspecialisten. Daarmee hield hij de leiding in het algemeen klassement, met een voorsprong van 8 seconden op de winnaar van de tijdrit, Tadej Pogacar, tevens de belangrijkste kandidaat om de Tour op 18 juli te gaan winnen.

Voor de Tour begon had Van der Poel laten doorschemeren die drieweekse koers vooral te rijden om de sponsor van zijn ploeg, Alpecin-Fenix een plezier te doen. Maar na zes dagen in het geel de toejuichingen van het publiek te hebben ondergaan, was Van der Poel toch gegrepen door de grootsheid van het evenement. ‘Als ik mijn hart volg, rij ik door tot het einde, tot Parijs’, zei hij. ‘Maar ik wil mezelf niets verwijten als het op de Spelen straks misgaat.’ Bovendien: ‘Ik heb hier boven verwachting lang in de gele trui gereden. Ik heb een mooie etappe gewonnen. Ik heb niets meer te winnen. Mijn Tour is meer dan geslaagd.’

Kort voor de bekendmaking van Van der Poel, maakte de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg bekend dat hun kopman, Primoz Roglic, ook niet meer van start zou gaan in de etappe naar Tignes. De Sloveen viel uiterst ongelukkig in de derde etappe waarna zijn verzorgers hem over een groot deel van zijn lichaam moesten inpakken met pleisters. De energie die de wonden kostten, maakten het volgens zijn ploeg onmogelijk om een adequaat resultaat neer te zetten in de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar.

‘Het heeft geen zin om op deze manier door te gaan’, liet Roglic in een persverklaring optekenen. ‘Ik had na mijn valpartij niet gedacht dat dit mijn vertrek uit de Tour zou inleiden. Maar na een aantal dagen zag ik dat ik niet vooruit ging in mijn herstel. De lange en zware etappes eisen hun tol.’