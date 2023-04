Mathieu van der Poel maakt een vrolijk ritje door de Franse dreven en ziet een leeuwerik

Mathieu van der Poel fietste zondag door Noord-Frankrijk en daar fleurde de streek danig van op. Gewoonlijk word je niet vrolijk van het desolate landschap tussen Compiègne en Roubaix: oogkleppen op en er zo snel mogelijk doorheen.

Maar zondag was het anders, en dat kwam door Van der Poel. Die had er veel plezier in en dat monterde de koers op. De mensen langs de kant keken vrolijker en leken mooier dan andere jaren, de landerijen lagen er vruchtbaar bij, de kasseien zagen er gestreken uit. Het regende niet, er scheen een lentezonnetje, het was Pasen en de opgestane Heer verzuchtte dat het niet voor niets was geweest.

Mathieu van der Poel fietste veel op kop, als een gids die een groep toeristen de weg wijst. Soms stampte hij even extra hard op de pedalen omdat hij hard fietsen nu eenmaal zo leuk vindt. Hij wees de anderen nog net niet op de schoonheid van een eenzame boom in het veld, noch op een leeuwerik in het zwerk, maar hij zag ze wel.

Als het een speelfilm over de koers was geweest, had je de makers niet serieus genomen: beetje serieus jongens, zo werkt het niet in een speelfilm over Parijs-Roubaix. Dat is een koers waar wordt geleden en afgezien, kan die acteur op kop misschien heel even doen alsof hij het heel zwaar heeft en bijna moet huilen? Het moet wel een beetje geloofwaardig blijven, het is de Drentse rijwielvierdaagse niet.

Hier won de Duitser Josef Fischer in 1896 de eerste editie en toen hij in 1953 overleed was hij nóg verkrampt tot achter zijn oren. In 1919 reed de jonge Pélissier hier tussen de geblakerde stronken van kapotgeschoten bomen in het niemandsland en deden er coureurs mee die een jaar eerder nog in de loopgraven hadden gelegen en die daar met weemoed aan terugdachten, zo zwaar was de koers. Afstappen was geen optie want overal lagen landmijnen, dus je moest door.

Als tradities en heroïek in het wielrennen niet boven alles zouden gaan was de wedstrijd allang verboden. Johan Museeuws been moest ooit bijna worden geamputeerd omdat de drek van Parijs-Roubaix na een zware val in de wond was gekropen – zo’n wedstrijd, zo’n parcours.

Ik meende dat ik Mathieu innig tevreden een vrolijk deuntje zag fluiten, misschien was hij aan het neuriën. Achter hem werd gevallen en lekgereden, wat op zich goed was voor het imago van de koers, maar Mathieu had er geen oog voor, hij viel niet en reed niet lek.

Het was nog maar een klein stukje naar de wielerbaan, het leven was goed en er was niets mooiers dan wielrenner te zijn. Hij keek achter zich om te zien waar zijn vriend Wout bleef, maar die was er niet meer: ongezellige kerel. Jammer, zei Mathieu, anders had het nog een mooie sprint-à-deux kunnen worden.

Toen hij over de streep was gekomen ging hij even op de baan zitten om te laten zien dat hij best wel een beetje moe was, anders was het zo sneu voor de anderen. Daarna liep hij naar John Degenkolb die was gevallen en zei: Sorry, John.

Mathieu van der Poel is een fenomeen, al staat hij daar zelf nooit zo bij stil.