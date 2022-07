Mathieu van der Poel: ‘Ik ben niet vooruit te branden’

Mathieu van der Poel tijdens de vijfde etappe van de Tour. Beeld BELGA

Uitgerekend op de dag dat Mathieu van der Poel wil excelleren in de Tour de France, wordt duidelijk dat zijn tweede deelname de gedaante van een calvarietocht dreigt aan te nemen. Op de kasseien in Noord-Frankrijk, terrein waarop hij zich doorgaans op zijn sterkst weet, sukkelt hij woensdag anoniem in het peloton. Hij wordt 81ste, op 3.48 van winnaar Simon Clarke. In het algemeen klassement zakt hij van de 5de naar 54ste plaats; hij behoort tot de grootste duikelaars van de dag.

Hij windt er na de finish in Arenberg geen doekjes om. ‘Ik ben niet eens een schim van mezelf. Dat is frustrerend. Ik ben momenteel niet vooruit te branden.’ Naar de oorzaak is het gissen. Na zijn spraakmakende optreden in de Giro d’Italia heeft hij geen wedstrijd meer gereden. Hij koos voor een korte rustperiode, gevolgd door een hoogtestage in Livigno, in de Italiaanse Alpen. Dat verliep niet helemaal naar wens. ‘De aanloop was niet heel erg goed, maar in de laatste week naar de Tour was het wel weer positief.’

Al vanaf de start in Denemarken voelde hij dan toch dat de topvorm ontbrak. In de openingstijdrit, in de regen, haalde hij niet het vermogen dat was beoogd. In de twee daarop volgende etappes viel hij vooral op door veel in de staart van het peloton te fietsen. Volgens hem wilde hij vooral uit het gewring op de smalle wegen blijven. Maar ook toen al, zegt hij in Arenberg, merkte hij dat hij niet ‘met overschot’ koerste. ‘Dat waren makkelijke dagen. Dan valt het niet zo op. Maar als ze snel begonnen te rijden, zat ik al snel op de limiet.’

Van der Poel had aan het begin van de Tour verklaard dat hij in de kasseienrit voor het geel wilde gaan koersen. Al snel blijkt dat in zijn huidige vorm een illusie. Slechts even verblijft hij in de voorste rijen van het peloton. Als dat uiteengeslagen wordt, zakt hij steeds verder naar achteren. Hij probeert tevergeefs via een zanderig paadje aan te klampen bij renners die midden op de kasseien jakkeren. Een lekke band slaat hem nog verder terug. Van der Poel na afloop: ‘Ik hoop wel dat het wat beter gaat. Anders wordt het een lange Tour.’