Mathieu van der Poel glibbert naar brons na lange lijdensweg op WK veldrijden

Want het gaat hem niet gebeuren. Het gaat hem níet gebeuren. Niet weer die graat in de keel. Twee keer greep hij naast de wereldtitel, in Zolder, in België (2016) en in Bieles, in Luxemburg (2017). Zuurder kon het zilver daar niet smaken, een ontgoochelende plek na vier lekke banden, terwijl hij zich de sterkste wist. 'Ik had 26 keer in de WK-trui kunnen winnen', sipte hij vrijdag nog, doelend op het indrukwekkende aantal zeges dit seizoen.



Zijn plan is snel toe te slaan, op het eerste schuine stuk al, na het bos. Dat is het domein voor een artiest op twee wielen zoals hij, een durfal, een evenwichtskunstenaar. Daar afstand nemen zou perfect zijn, misschien tien seconden al, speculeerde hij eerder deze week. Wie dat op hem wil goedmaken, zal van goede huize moeten komen.



Hij rijdt niet op kop als het zover is, hij mist de start enigszins, maar rijdt in een magistrale versnelling van plaats zes naar plaats twee en laat even verderop de aan de leiding rijdende Belg Tim Merlier achter zich. Het blijkt deze middag de enige glimp van zijn grote klasse. Op de zuigende Limburgse löss wacht een onvoorzien lang lijden, met een bronzen medaille als karige beloning. Hij zou na afloop tevergeefs naar een verklaring zoeken. De voorbereiding was goed geweest, hij voelde zich dit seizoen alleen maar sterker worden, hij was aan de vooravond ontspannen geweest.



Het is Van Aert die meteen aansluit als Van der Poel het heft in handen neemt. Hij weet dat je de Nederlander geen ruimte moet geven, dan is hij lastig te achterhalen. De Vlaming oogt geconcentreerd, kalm. Hij heeft alle kaarten op deze dag gezet, na die serie nederlagen die de kleuren op zijn kampioenstrui wat deden verbleken. Hij had geen last gehad van stress, zei hij na de wedstrijd. Hij had niks te verliezen, hij heeft al twee regenboogtruien in de kast liggen. 'En Mathieu was hier de grote favoriet, hij verdiende de titel na al die zeges.'