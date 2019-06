Mathieu van der Poel doet mee aan wereldkampioenschap wielrennen op de weg

Daarmee geeft de winnaar van de Amstel Gold Race en de regerend Nederlands kampioen gehoor aan de oproep van bondscoach Koos Moerenhout. Die ziet hem graag in Groot-Brittannië aan de start verschijnen. Het parcours vertoont met talrijke steile maar niet al te lange klimmetjes veel overeenkomsten met het profiel van de wedstrijd in Zuid-Limburg. Moerenhout is opgetogen over zijn deelname. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we met een sterke ploeg aan het vertrek staan en met Van der Poel erbij neemt de kracht van de Nederlandse ploeg alleen maar toe.’

Van der Poel, ook wereldkampioen in het veldrijden, heeft lang geaarzeld. Volgend jaar heeft hij zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen in Tokio, waar hij als mountainbiker een medaille wil halen. Begin september zijn de WK in deze discipline in Canada. Het rijden van beide WK’s is volgens hem niet te combineren. ‘Ik vind het uiteraard erg jammer dat ik de WK mountainbike links moet laten liggen, maar er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden’, verklaart de renner. Hij gaat na de koers in Yorkshire wel snel door naar Japan, waar hij enkele dagen later een testwedstrijd op de olympische baan zal rijden.

Met veel succes maakte hij de afgelopen weken zijn opwachting in het mountainbikecircuit. In het Zuid-Duitse Albstadt werd hij tweede en een week later won hij in Nové Mesto, Tsjechië, door in een zinderend gevecht meervoudig wereldkampioen en Olympisch kampioen Nino Schurter te kloppen. Na een rustperiode neemt hij half juli weer deel aan wedstrijden om de wereldbeker. Ook is hij van de partij op de EK mountainbiken aan het eind van de maand in Brno.

Van der Poel besloot eind vorig jaar zich voortaan ook op het koersen op de weg te richten. Het afgelopen voorjaar maakte hij meteen indruk, met naast de winst in de Amstel Gold zeges in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl en sterke optredens in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.

Het multi-talent kondigde al eerder dat dat hij op 30 juni zijn nationale titel niet verdedigen. Volgens hem heeft hij op het vlakke traject rondom Ede weinig te zoeken. Dat hij ontbreekt op het kampioenschap heeft geen gevolgen voor zijn WK-deelname. De KNWU heeft hem dispensatie verleend.