Mathieu van der Poel (23) is vandaag in Limburg favoriet voor de wereldtitel veldrijden

1. Hij is de sterkste

Tot beklijvende ontknopingen van de tweestrijd tussen veldrijders Mathieu van der Poel en Wout Van Aert kwam het dit seizoen bitter weinig. Waar de wedstrijden in de kille maanden van vorig seizoen geregeld uitmondden in nek-aan-nekgevechten, struikelpartijen, pech in de allerlaatste minuut, kamikaze-afdalingen heuvelaf en machtsvertoon heuvelop, reed Adrie's jongste zoon de afgelopen maanden bijna altijd onbedreigd naar de finish.



De tweevoudig wereldkampioen volgde op gepaste afstand, de rest bleef nog verder achter. Van der Poel kromde steevast de rug in de tweede of derde ronde - vorige week in Hoogerheide al in de eerste - en sneed alle concurrenten meteen de adem af. De teller staat nu op 26 overwinningen in 32 wedstrijden. Waar hij niet won, had hij pech of was hij ziekjes. Oud-wereldkampioen Sven Nys, ook vrijwel onklopbaar in zijn hoogtijdagen, stelde vast dat een despotisme in die gradaties in de blubber niet eerder is vertoond.