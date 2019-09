Masters-Winnaars Patrick Reed en Sergio Garcia staan op de KLM Open tegenover elkaar

Sergio Garcia tijdens de KLM Open. Beeld Getty Images

‘Geweldig’, zegt Patrick Reed, de Amerikaanse golfer die in 2018 als winnaar van The Masters in Augusta het groene jasje mocht aantrekken. En dan had hij het niet in de eerste plaats over de golfcourse The International bij Schiphol, waar vandaag het 100ste KLM Open begint, hoewel hij die bijzonder uitdagend noemt. En al helemaal niet over het weer. Woensdagochtend komt de regen met bakken uit de lucht.

Hij heeft het over het bezoek aan het Rijksmuseum. Ter gelegenheid van het 100ste editie van dit toernooi had Reed ook mogen aanschuiven bij een diner in het Rijksmuseum voor de Nachtwacht. Meteen had hij de smaak te pakken. ‘Het is de eerste keer dat ik in Nederland ben. Dinsdag heb ik met mijn vrouw nog een keer door de stad gelopen en ben ook bij het Van Gogh Museum binnen geweest. Het is interessant om hier in Europa de kunst en de architectuur te zien.’

Patrick Reed op de KLM Open.

De 29-jarige Reed, 17de op de wereldranglijst, is een van de topfavorieten voor de KLM Open. Hij noemt zichzelf openlijk een patriot. In zijn golftas heeft hij standaard een Amerikaanse vlag zitten die heeft toebehoort aan een op het slagveld gesneuvelde militair. Hij doet zijn bijnaam Captain America eer aan door nogal eens met kleding of zelfs schoenen te spelen in de kleuren van de stars and stripes. Niettemin is Reed ook de vierde Amerikaan in de geschiedenis (na de legendes Jack Nicklaus, Arnold Palmer en Tom Watson) die het erelidmaatschap mocht ontvangen van de European Tour. Hij is een van de weinige Amerikanen die de Amerikaanse Tour met zijn superprijzen (onlangs inde Rory McIlroy een cheque van 15 miljoen dollar -13,6 miljoen euro- met zijn winst in de Fedex Cup) combineert met wedstrijden in Europa waar het prijzengeld veel kariger is (de winnaar van de KLM Open ontvangt 333 duizend euro). ‘Ik wil mijn blik verbreden. Ik heb de kans de wereld rond te reizen en allerlei plaatsen te zien. In Nederland was ik nooit geweest. En als het even lukt, wil ik hier nog meer gaan zien.’

De tien jaar oudere Spanjaard Sergio Garcia is een andere topper die debuteert op de KLM Open. ‘Eigenlijk snap ik niet dat ik hier nooit eerder ben geweest’, lacht hij. Als Reed de bijnaam Captain America heeft, zou Sergio Garcia die van Captain Europe moeten krijgen. Vorig jaar vestigde hij een historisch record. Hij werd de Europese speler die in de geschiedenis de meeste punten heeft behaald in de Ryder Cup, de tweejaarlijkse ontmoeting tussen de beste 12 golfers van de VS en Europa. Net als Reed greep ook Garcia de kans aan om het Rijksmuseum te bezoeken. Hij stak zichzelf zelfs in 17de eeuwse klederdracht om in een groepsportret voor de Nachtwacht te poseren. ‘Mijn vrouw houdt erg van kunst. Maar ik vond het ook een aparte ervaring het schilderij van zo dichtbij te zien.’ Garcia, die The Masters in 2017 won, combineert al twintig jaar lang de Europese en Amerikaanse Tour. ‘Het verschil? In Europa is het allemaal wat relaxter.’

Sergio Garcia tijdens de KLM Open

Reed is het daarmee eens. ‘In de VS blijf je in hetzelfde land. Veel spelers reizen met hun gezinnen. Na de wedstrijd trekken ze zich terug op hun hotel. In Europa is er meer kameraadschap. De spelers vormen een grote familie die van het ene naar het andere land trekken en met elkaar eten.’

Maar Reed erkent dat het combineren van de twee Tours ook kan opbreken. Deze zomer voelde hij zich fysiek en mentaal volkomen uitgeput. Voor het eerst – tenminste zo lang zijn eigen herinneringen zich uitstrekten – raakte hij tien dagen geen golfclub aan. ‘Het was een heel gekke ervaring. Telkens wilde ik toch weer een club pakken. Mijn vrouw moest mij daarbij steeds tegenhouden. Maar het heeft positief uitgewerkt. Ik zit goed in mijn vel en ben in vorm.’

Garcia nadert de 40, maar gunt zichzelf nog weinig rust. Hoewel hij in 2017 The Masters won – en daarmee afrekende met het predicaat een van de beste spelers te zijn geweest die nooit een major had gewonnen - heeft nog volop ambities. Zijn grote droom is het Britse Open nog een keer te winnen, hoewel de tijd daarvoor op zijn leeftijd begint te dringen.

Sergio Garcia tijdens de KLM Open

Beiden zijn enthousiast over de voor hen onbekende baan. En over de entourage, want het KLM Open trekt veel publiek. ‘Er zijn veel blinde afslagen en veel waterhindernissen. En dat maakt de baan uitdagend. De greens zijn relatief groot, maar kennen mooie hoekjes om de vlag te plaatsen’, aldus Garcia.