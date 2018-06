Martina (33) nog steeds aan de sprinttop - maar gaan de jaren tellen?

Churandy Martina is ‘kapotmoe’ na de 200 meter sprint zondag tijdens de NK atletiek in Utrecht. Hij werd vrijdag Nederlands kampioen op de 100 meter en wint zondag ook de 200 meter. Zijn tijd: 20,83. Martina is nog steeds de beste sprinter van Nederland, maar van overmacht was zondag geen sprake. Liemarvin Bonevacia wordt in een tijd van 20,88 maar net tweede.

Beginnen de jaren te tellen voor de op Curaçao geboren sprinter? Martina is 33 en deed in 2003 al mee aan de WK atletiek. Als hem gevraagd wordt naar het effect van zijn leeftijd, maakt hij er gelijk een grap van. ‘Ouder? Ik word elk jaar jonger. Sterker: ik blijf voor altijd 29. Forever 29!’, roept hij hard, gevolgd door een bulderende lach. De fans die zich om Martina hebben verzameld, lachen mee.

Zijn coach Bart Bennema antwoordt realistischer: ‘Ja, de leeftijd heeft zeker invloed. De elasticiteit van het peesweefsel wordt nou eenmaal minder als je ouder wordt. En alle blessures die hij in zijn lange carrière heeft gehad, draagt hij met zich mee. Maar met leeftijd is wel rekening te houden. Churandy hoeft niet meer zo veel te trainen als toen hij 20 was.’

De antwoorden typeren het verschil tussen Bennema en Martina, die sinds afgelopen winter samenwerken. Bennema is bedachtzaam en beheerst. Hij is de ontdekker van Dafne Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. Martina is de ervaren topsprinter met al vier Olympische Spelen op zijn cv. De eeuwige optimist van de Nederlandse atletiek. Altijd blij. Op het naïeve af.

Om de rechterenkel van Martina zit zondag een paar lagen dik, wit tape. Het valt op. De reden: de tape moet een deel van de kracht op de achillespees en aanhechting aan het bot opvangen. Daar zit de pijn van een slepende blessure. Ook loopt hij voor het eerst met nieuwe spikes, zodat de rechtervoet op een andere manier wordt belast.

Foto ANP

De extra tape was een idee van Martina, zegt Bennema. ‘Churandy kwam niet zo lang geleden naar me toe en zei: ‘Heb je Ramil Goelijev (Turkse wereldkampioen op de 200 meter, red.) gezien? Die tapet zijn hele voet vol.’ Dus zijn wij daar ook mee gaan spelen. En het lijkt te werken. Soms kan de oplossing heel simpel zijn.’

Het heeft wat tijd gekost om elkaar een beetje te leren kennen, aldus Bennema. ‘Churandy is heel expressief in zijn woorden. Maar je moet bijvoorbeeld ook iemands lichaamstaal leren lezen. De drie races voorafgaand aan de NK waren niet goed. Dat heeft iedereen kunnen zien. Oorzaak was dus dat hij niet genoeg kracht kwijt kon in die rechtervoet. Samen zijn we toen op zoek gegaan naar een oplossing. Het is niet alleen die tape. We hebben ook even wat minder krachttraining gedaan.’

Volgens Bennema heeft Martina nog wat meer wedstrijden nodig om in vorm te komen. Na een teleurstellende start van het seizoen, met tegenvallende tijden in de Diamond League, begint die vorm langzaam te komen. ‘De 20,83 hier loopt hij nu met flinke tegenwind. Dus dit was gewoon een heel goede race.’

Foto ANP

Als Martina na de huldiging van shirt wisselt, komt het imponerende bovenlijf tevoorschijn. Borstspieren als bakstenen, vol tatoeages. Van minder krachttraining is niets te merken. Op zijn arm is een wat vervaagde tatoeage van olympische ringen te zien. In vier van de vijf staat een jaartal. Zo vaak deed Martina al mee aan de Spelen. 2020 moet daar nog bij. Kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio, dat is het grote doel voor de komende twee jaar.

Maar eerst zijn de EK in Berlijn. In Amsterdam twee jaar geleden was dat het toernooi van Martina. Hij werd daar Europees kampioen op de 100 meter. Na een gewonnen 200 meter werd hij gediskwalificeerd, omdat zijn voet de lijn had geraakt in de bocht.

Welke afstand hij gaat lopen in Berlijn weet Martina nog niet. De 200 lijkt logisch. In 2016 verbeterde hij nog zijn persoonlijke record op die afstand tot 19,81 seconden. En tijdens de Spelen in Rio de Janeiro kwam hij 0,01 seconde tekort voor een medaille. ‘Als ik wil meedoen om de titel moeten de tijden sneller. Ik loop de komende weken nog in Parijs, Zürich en Londen. Daar gaan we pas kijken welke afstand het beste loopt.'

Bennema is blij om te zien dat naast de vorm ook de motivatie van Martina groeit. De twee Nederlandse titels geven nieuwe energie, denkt hij. ‘Het is niet gek dat je soms onbewust wat gas terugneemt als je al jaren aan topsport doet. Je merkt dat het voor atleten vaak pas weer echt leuk wordt als het ergens om gaat. Zoals nu. En straks op de EK.’