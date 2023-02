Martin Verkerk, de man die bijna Roland Garros won, geeft service-clinics in Ahoy. ‘Ik word betaald per persoon, dus kom erbij’

Oud-tennisser Martin Verkerk legt aan een groepje recreanten uit hoe je een bal serveert. ‘Het is Valentijnsdag, de dag van de liefde, en ik sta een clinic te geven.’ Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Martin Verkerk (44) droomt niet vaak, zegt hij terwijl hij met zijn bleke maar gespierde tenniskuiten over een gelegenheidsbaan stapt. Maar soms gaan die dromen over verloren finales. Twintig jaar na zijn grandslamfinale staat Verkerk in Rotterdam om recreanten te leren serveren. In zijn microfoon: ‘Bijna? Je raakt de pion bijna, zeg je? Ja, ik had ook bijna Roland Garros gewonnen.’

Hij komt elk jaar naar het grootste tennistoernooi van Nederland. Twee keer een half uur tips geven aan bezoekers van de ABN Amro Open, dagelijks. Tot zover niks nieuws. Vandaag treedt hij echter op tussen rode hartjesballonnen en assistenten met hartjesbrillen op hun hoofd. Verkerk, via de speakers: ‘Het is Valentijnsdag, de dag van de liefde, en ik sta een clinic te geven.’ Vervolgens herhaalt de voormalig tennisprof een antwoord: ‘De liefde voor het tennis?’ Korte stilte: ‘Ja, dat zal het zijn.’

Liefde voor het tennis, hij heeft het nog steeds. Al leek het ooit ver weg. Succesvol zijn lijkt een droom, weet hij. Maar mensen zien meestal niet de keerzijde. Na zijn sprookje op Roland Garros in 2003, waar hij als grote verrassing de finale haalde en een hype werd, volgde een zware periode. Vol verwachtingen, druk van buitenaf en blessureleed. Van euforie naar een negatieve spiraal.

Thuis met dichte gordijnen

Waarover hij nu zal zeggen: ’Ik heb zware tijden gehad. Met dat ik moest stoppen, met mijn blessures, met omgaan met de druk. Ik vond het allemaal lastig.’ Zo lastig dat hij chagrijnig thuis bleef zitten met de gordijnen dicht. Het kostte tijd om zijn grootste prestatie te leren waarderen. Vandaag in Ahoy spot hij daarmee. Over Juan Carlos Ferrero, in 2003 de uiteindelijke winnaar van de grandslamfinale, zegt hij in zijn microfoon tegen een deelnemer: ‘Weet je hoeveel die gozer me gekost heeft?’ En: ‘Ja, dat is nu twintig jaar geleden. Ik ben nu 24 jaar.’

Om hem heen staan vijftien mensen met een racket, waarvan er twee nog op het laatste moment door hem zijn overgehaald: ‘Je mag meedoen, hoor. Ik word betaald per persoon, dus kom er alsjeblieft bij.’ Alleen het optrekken van zijn rechtermondhoek verraadt het sarcasme dat deze middag bij Verkerk nooit ver weg is. ‘Ik doe de hele dag niks’, grapte hij daarvoor, over zijn dagindeling. Eerder op de dag stond hij in Den Haag, in zijn tennisschool waar hij trainingen en clinics geeft aan ‘iedereen’, van zakenmannen tot huisvrouwen en jeugd.

In de periode dat hij neerslachtig was, was tennis ver weg. Tegenwoordig is het weer dichtbij. Het is zijn bestaan, bijna dagelijks wordt hij herinnerd aan Roland Garros. ‘Mensen die dankbaar zijn voor die paar weken en willen zeggen met hoeveel plezier ze hebben gekeken. Dat gebeurt nog vaak.’

Extra aandacht

Nu zijn jubileumjaar is aangebroken is er extra aandacht. ‘L’Équipe, die Franse krant belt. Dat deden ze bij tien jaar, nu weer.’ Dat vindt hij leuk. Het voordeel van de tijd: ‘De eerste jaren dat je moet stoppen wegens blessures en tegenslagen denk je: ik had ’m willen winnen. Dan kun je er niet echt van genieten. Maar met het jaar wordt het bijzonderder wat ik wél gedaan heb. Kun je zien hoe uniek het eigenlijk was.’

Verkerk is ook de laatste Nederlander in een grandslamfinale. ‘Ik zie het niet één, twee, drie gebeuren dat dat verandert.’ De opmars van het Nederlandse tennis, met Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven, volgt hij. ‘De jongens zijn heel goed bezig, ik zeg ook niet dat ze de potentie niet hebben, maar toch is de finale van een grand slam vaak alleen weggelegd voor de echt groten.’

242 kilometer per uur haalde hij in zijn hoogtijdagen bij het serveren. Nu tennist hij niet meer. Met twee handen richting zijn buik gebaarde hij even eerder over zijn fysieke vorm: ‘Je bent inmiddels eh, ietsje zwaarder. Dat is niet meer... ja, kansloos.’ Maar serveren gaf altijd een goed gevoel. ‘Absoluut. Het was mijn wapen. Al heb ik daardoor ook mijn schouder kapot geslagen, dat was weer een nadeel.’

Keuze voor gezinsleven

Niet zelf tennissen is ook een keuze voor het gezinsleven. Hij werkt al vaak in de avonden, de zondagen zijn voor zijn gezin. Zijn dochter van zes kreeg tennisles, maar zal als het aan Verkerk ligt nooit een profcarrière nastreven. ‘Het laatste wat ik wil. Omdat ik dat niemand gun. Kijk, je ziet de mooie dingen. Het prijzengeld, het grote succes, maar de kans van slagen is zo klein. Dat ik voor die finale de baan opliep, dat is onvergetelijk. Maar de kans dat dat gebeurt is zo klein, er zijn zoveel mensen bij wie het mislukt. Ik zie haar liever onbezorgd door het leven gaan. Ik heb weinig haren op mijn hoofd, maar als ik ouders zie die pushen, gaan mijn haren overeind.’

Tennis is, zoals hij in zijn clinic ook verkondigt: ontspanning. ‘Alhoewel, niet altijd.’