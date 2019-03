Martin van Geel verdwijnt – en alles begint in Rotterdam-Zuid weer van voren af aan

Drie weken geleden was het rondom het stadion van Feyenoord even onrustig door iets wat een ‘verhuisdoosactie’ werd genoemd. Supporters hadden ’s nachts bij de ingang van het Maasgebouw flink wat verhuisdozen neergelegd en een spandoek opgehangen. De tekst rijmde: ‘Niet verder afzakken, Martin spullen pakken.’

De verhuisdoosactie was van de ‘Noordzijde’. RTV Rijnmond snelde naar de Kuip, maar kwam te laat. De verhuisdozen waren al weggehaald. Er lag toevallig nog wel ergens een bananendoos, toen werd die maar gefilmd.

Drie jaar geleden was er door Feyenoord-supporters ook al eens een verhuisdoosactie georganiseerd, een grote. Voor een wedstrijd tegen Roda JC kwamen duizenden supporters met een verhuisdoos aanzetten. Ze eisten het vertrek van het ‘leugenachtige bestuur.’

Zo is er bij Feyenoord altijd wel wat. De Martin die zijn spullen moest pakken om te voorkomen dat Feyenoord verder zou afzakken, is Martin van Geel. Hij is de technisch directeur van Feyenoord. Woensdag maakte Feyenoord bekend dat hij aan het eind van het seizoen vertrekt, na acht jaar.

Veel supporters houden hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten. Eerder was hem met spreekkoren al te verstaan gegeven dat hij op moest rotten. Ook werden hem, zoals trainer Giovanni van Bronckhorst het formuleerde, ‘nare ziektes’ toegewenst. Van Bronckhorst keurde dit af. Je moet mensen in hun waarde laten, zei hij.

Directeur Jan de Jong nam het deze week ook voor Van Geel op. Wat Van Geel is overkomen, zei De Jong, wens je niemand toe. Ook zei hij dat de druk van buiten iets deed met hoe Van Geel zich voelde – een wat cryptische manier om te zeggen dat de technisch directeur maandenlang is beschimpt en aangevallen.

En erger, vermoedelijk. De verhuisdoosactie was kinderspel, een ludieke actie van bezorgde supporters. Van Geel zelf sprak deze week over ‘negatieve aandacht’. Details werden verder niet prijsgegeven, maar dan weet je het wel. Waarschijnlijk had Van Geel geen leven meer.

Het scenario is helder. Eerst vallen de resultaten tegen. Journalisten, columnisten en commentatoren zoeken een zondebok. Vaak is dat de trainer, maar Van Bronckhorst valt af. Hij is een ‘kind van de club’ (oef) en een sympathieke kerel bovendien. Hij wordt uit de wind gehouden.

De schuldige is de man die verantwoordelijk is voor het aan- en verkoopbeleid. Dat werkt maar één kant op. Succes wordt toegeschreven aan de trainer, slechte prestaties zijn de schuld van de directeur. Dankzij Van Bronckhorst won Feyenoord in 2017 de landstitel. Dat Feyenoord dit seizoen waardeloos presteert en in de eredivisie mijlenver achter PSV en Ajax staat, is de schuld van Van Geel.

Hierover bestaat algemene overeenstemming. Willem van Hanegem opende al in januari de aanval op Van Geel. Als het aan mij ligt wel, zei hij in voetbaltalkshow VTBL op de vraag of Martin van Geel de club zou moeten verlaten. Dat herhaalde hij een paar keer in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij zette de discussie op scherp en sprak over de doodlopende weg die Feyenoord was ingeslagen. ‘Feyenoord glijdt af en niemand grijpt in.’

Ook Johan Derksen was bezorgd en pleitte voor ingrijpen. Aan tafel bij Veronica Inside zei hij eerst dat er een hetze tegen Van Geel aan de gang is, waarna hij vertelde dat Van Geel een man is bij wie de arrogantie van de kaken druipt en dat iedereen instinctief een hekel aan hem heeft. Ook laat hij zich volgens Derksen altijd vergezellen door dat ‘dominante wijf van hem, die krijg je er gratis bij.’

De supporters van Feyenoord weten dan genoeg. Het is allemaal de schuld van Martin van Geel. Hij moet weg. Dat is de oplossing. Er wordt gescandeerd dat hij op moet rotten en de verhuisdozen worden weer eens van zolder gehaald. Hij verdwijnt – en alles begint in Rotterdam-Zuid weer van voren af aan.