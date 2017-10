Marokko zet deur naar WK wagenwijd open na 3-0 zege op Gabon

Geplaatst voor de WK Nigeria en Costa Rica hebben zich zaterdag geschaard bij de landen die zich hebben geplaatst voor de WK voetbal. Spanje plaatste zich vrijdag al voor het toernooi in Rusland. Behalve het gastland doen verder zeker mee: Duitsland, Engeland, België, Polen, Brazilië, Iran, Japan, Egypte, Zuid-Korea en Saoedi-Arabië.

Dat de WK-kansen van Marokko groeiden en die van Oranje slonken, zal niet direct de doorslag geven. 'Sofyan is een nuchtere jongen, wars van opportunisme. Hij gaat nog praten met Art Langeler van de KNVB. En dan maakt hij zijn keuze. Ik hoop dat-ie voor Marokko kiest. Stel dat we naar het WK gaan, hoe geweldig is het om dat met je broertje mee te maken? Wie droomt daar niet van? Maar hij moet zelf beslissen. Bij Oranje zie ik ook speelkansen voor hem. Zijn familie legt geen enkele druk op hem.'



Mocht Nederland het niet halen en Marokko wel, dan hoopt Amrabat op massale steun vanuit Nederland voor het Marokkaans elftal. 'Die steun was er omgekeerd ook altijd. Ik had altijd mijn oranje petje op als Nederland speelde. Ik ben geboren in Huizen en ga waarschijnlijk ook dood in Nederland, ja, zo is het wel. Maar laten we ons eerst maar eens plaatsen. Dat wordt nog een hele klus.'