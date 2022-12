Marokko als groepswinnaar door na zege op Canada, België kan niet winnen van Kroatië en vliegt eruit

Assistent Thierry Henry troost spits Romelu Lukaku na de uitschakeling van België. Beeld BELGA

Marokko plaatste zich als groepswinnaar voor de volgende ronde. Dat deed het land voor het eerst sinds 1986. De nog ongeslagen formatie van bondscoach Walid Regragui won het laatste groepsduel van het al uitgeschakelde Canada (2-1), de tweede zege na die op België. Hakim Ziyech, oud-speler van onder meer Ajax, was een van de doelpuntenmakers.

België stond zo’n 3,5 jaar onafgebroken aan kop van de wereldranglijst van de Fifa. Maar een echte prijs leverde dat niet op voor de huidige nummer 2 van dat klassement. De Belgen eindigden als derde op het vorige WK van Rusland en verlieten het WK van 2014 en de EK’s van 2016 en 2020 na de kwartfinale.

Kroatië was lang sterker dan België. Luka Modric dacht dat hij in de openingsfase een strafschop mocht nemen voor de nummer 2 van het vorige WK. Maar de VAR zag dat Andrej Kramarić buitenspel stond voordat hij door Yannick Carrasco werd gevloerd. Kroatië verwerkte die teleurstelling snel. Maar de beste kans voor rust was voor Mertens, die voorlangs schoot.

Spits Romelu Lukaku mocht direct na rust invallen en schoot na een uur op de paal. Daarvoor stond doelman Courtois in zijn honderdste interland tot driemaal toe de openingstreffer van Kroatië in de weg. In de slotfase kreeg Lukaku twee grote kansen. Maar de topscorer aller tijden van de Belgen miste jammerlijk. Na afloop van de wedstrijd maakte bondscoach Roberto Martinez bekend op te stappen.

Ziyech scoort snel

Marokko kwam al vroeg op voorsprong tegen Canada. Chelsea-speler Hakim Ziyech scoorde al na 4 minuten. Ziyech kon de bal van afstand in het lege doel schieten, na een ongekende blunder van de Canadese keeper Milan Borjan. Amper 20 minuten later was het al 2-0. Youssef En-Nesyri rondde bekwaam af na een dieptepass van Achraf Hakimi, de back van Paris Saint-Germain.

Vrij onverwacht en met het nodige fortuin kwam Canada vlak voor rust terug tot 2-1. Nayef Aguerd werkte de bal in eigen doel, in een poging een voorzet van Sam Adekugbe te onderscheppen. Het was de eerste tegentreffer van Marokko in Qatar.

Na de hervatting drong Canada nadrukkelijk aan. In de 70e minuut kopte invaller Atiba Hutchinson tegen de onderkant van de lat, waarna de bal vervolgens net niet helemaal over de doellijn ging. Verder werd er niet meer gescoord, waardoor Marokko bovenaan groep F eindigde.