Marktlieden verplaatsen keerpunt: toptijden op de marathon van Abu Dhabi

Marius Kipserem finisht na de marathon van Abu Dhabi. Beeld Hollandse Hoogte / VI Images

Er lijkt geen kwade opzet in het spel te zijn. Het officiële parcours was in orde, maar waarschijnlijk hebben onbekende personen een keerpunt verlegd dat de toegang tot een lokale vismarkt blokkeerde. Op televisiebeelden is te zien dat de oorspronkelijke u-bocht, aangegeven door meerdere pionnen, was vervangen door een enkele pion. Daardoor moesten de atleten een zeer scherpe bocht lopen, ongeveer honderd meter eerder dan de bedoeling was.

Die ontdekking is gedaan door wetenschappers Sean Hartnett en Helmut Winter. Volgens hen kunnen de topprestaties niet in de boeken blijven staan. ‘Alle atleten hebben zo’n tweehonderd meter te weinig afgelegd’, stellen Hartnett en Winter in een verklaring.

Eerder uitte de website LetsRun het vermoeden dat de hardloopwedstrijd niet aan de benodigde lengte voldeed. Aanleiding voor de twijfel waren de opvallend snelle tijden tussen 30 en 35 kilometer. Veel atleten liepen op dat traject veel harder dan in de rest van hun race. Kipserem bleek bijvoorbeeld 47 seconden sneller dan zijn gemiddelde op andere stukken van 5 kilometer.

Organisatie niets te verwijten

Voor de Keniaan betekende de prestatie 100.000 dollar aan prijzengeld en een verbetering van zijn persoonlijk record met ruim twee minuten. ‘Mijn mooiste overwinning tot nu toe’, zei Kipserem. Als de tijd uit Abu Dhabi wordt geschrapt, is hij zijn record kwijt. Kipserems oude toptijd stond op 2.06.11, in 2016 gelopen tijdens zijn overwinning in de marathon van Rotterdam.

Het zou de snelste tijd ooit zijn die wordt geannuleerd wegens een te kort parcours. De wereldatletiekbond IAAF moet daarover beslissen. Atletenmanager Marc Corstjens acht de kans niet zo groot dat de tijden worden teruggetrokken. ‘Men heeft kunnen aantonen dat het parcours in orde was, maar de pionnen zijn verplaatst. Dat kan gebeuren. De organisatie of de atleet valt niets te verwijten.’

Corstjens (53) is verantwoordelijk voor de samenstelling van het deelnemersveld in Rotterdam. Volgens hem heeft de kwestie rondom het parcours in Abu Dhabi geen gevolgen voor Kipserems marktwaarde. ‘De meeste organisaties willen hem gewoon aan de start hebben. Hij is een erg talentvolle atleet. Een te kort parcours doet daar niets aan af.’

De afstanden die op de weg worden gelopen, zijn nooit zo precies als de organisatie suggereert. Bij het bepalen van de marathonafstand wordt per kilometer een meter bijgeteld om te voorkomen dat een loper minder dan de vereiste kilometers aflegt. ‘Je bepaalt niet hoe lang een marathon is, je toont aan dat hij niet te kort is’, vertelde de Rotterdamse parcoursmeter Wim Jonkman eerder.

Vorig jaar werd duidelijk dat de wedstrijd in Reykjavik 213 meter te kort was, terwijl de organisatoren in Manchester er vanaf 2013 drie jaar op rij 380 meter naast zaten.