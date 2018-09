Mark van Bommel wordt de beste Nederlandse trainer sinds Van Gaal

Mark van van Bommel wordt, denk ik, de beste Nederlandse trainer sinds Louis van Gaal. Hij is wat harder dan Frank de Boer, progressiever dan Cocu en veelzijdiger dan Van Bronckhorst, om een paar anderen te noemen. Hij heeft in Bert van Marwijk een van de beste Nederlandse trainers van de laatste decennia als fulltime adviseur.

Zo snel als hij een stempel op het voetbal drukt, dat is toch bijzonder, terwijl het lang nog niet altijd goed gaat. Maar zag u PSV, zaterdag, toen het al 5-1 stond tegen Willem II, in de 72ste minuut? Angelino zette voor en toen waren er vijf man van PSV bij het doelgebied. Vijf man. Bergwijn kopte in, maar al die anderen waren ook in de buurt, na een volle sprint.

Het zijn de weken van het kleine genieten voor het Nederlandse voetbal, misschien zelfs van het grote genieten. De weken van toekomst, hunkering en kentering. Dat is meer dan een opportunistische constatering. Dat optimisme is aangewakkerd door de zelden vertoonde flinkheid van de topclubs. Ajax TV maakte een grappig filmpje met directeur voetbalzaken Marc Overmars. Als de klok twaalf uur slaat en de transfermarkt gesloten is vrijdag, kijkt hij in het duister op zijn weggelegde telefoon en ziet dat hij gemiste oproepen heeft van bijna alle topclubs. Gewoon niemand meer laten gaan na Kluivert, was het devies.

Traantje wegpinken

Ik heb me daaraan jaren geërgerd: waarom wordt altijd iedereen verkocht op de vreemdste momenten? Waarom zeggen clubs dat de eredivisie elk jaar zwakker wordt en doen ze daar weinig aan? Waarom houden ze bijna nooit iemand aan zijn contract? Wat heb je aan al dat geld als je geen voetballers hebt? En: zien al die vertrekkende voetballers dan niet hoe hun collega’s wegkwijnen in het buitenland? Kijk naar al die helemaal en half mislukte, te jong vertrokken spelers en pink een traantje weg om al dat verloren talent.

Ziyech vertelde dat hij rond was met AS Roma, maar de clubs kwamen niet tot een akkoord. Nu blijft hij nog een seizoen bij Ajax. Ajax versterkte zich behoorlijk, PSV ook. Van Ginkel is daar weg, Brenet en Arias ook, maar de selectie is, als alle nieuwelingen inzetbaar zijn, sterker dan vorig jaar. Contracten zijn ook in Eindhoven opgewaardeerd. De wereld van het voetbal is de wereld van het grote geld. Wie wil meedoen, moet mee in de gekte.

‘Soms is de belangrijkste transfer de speler die blijft’, zei PSV-directeur Gerbrands met al zijn wijsheid in NRC. Ach, de lege plekken in veel stadions zijn alarmerend en het gat tussen de top en de rest groeit.

Maar de voorhoede heeft de handschoen opgenomen in de strijd tegen het verval. Van Bommel zei na de 6-1 dat het nog veel beter kan. Zijn ogen glommen. Hij kreeg als speler van Bayern München ruzie met trainer Louis van Gaal. Vermoedelijk was dat geen toeval. Hoe anders ook, Van Bommel heeft trekken van Van Gaal, al is hij dan gedoopt met wijwater uit Limburg.