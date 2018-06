Mark van Bommel volgt Phillip Cocu op als trainer van PSV

Mark van Bommel is de nieuwe hoofdtrainer van PSV. Hij is de opvolger van Phillip Cocu, die naar het Turkse Fenerbahçe vertrekt.

Mark van Bommel, nu nog actief als assistent-bondscoach van Australië op het WK voetbal. Foto Getty

De 41-jarige Van Bommel heeft overeenstemming bereikt over een driejarig contract, zo bevestigt de kampioen uit Eindhoven. De oud-middenvelder was het afgelopen seizoen al jeugdtrainer bij PSV. Hij leidde de hoogste jeugdploeg naar de landstitel.

‘Het ging allemaal heel snel, maar we zijn goed voorbereid’, vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands over het vertrek van Cocu. ‘We weten dat wanneer je succesvolle mensen als Phillip in huis hebt, het kan gebeuren dat zij met een mededeling als deze komen. Daarom zijn we al twee jaar geleden een traject met Mark aangevangen. Hij is er klaar voor.’

WK voetbal

Van Bommel, die als speler vier keer kampioen werd met PSV, is op dit moment assistent van bondscoach Bert van Marwijk van Australië op het WK in Rusland. Van Bommel heeft Jürgen Dirkx als assistent gekozen. Beide oud-voetballers werkten het afgelopen seizoen ook samen bij PSV onder 19. Dirkx vervangt Chris van der Weerden, die met Cocu naar Istanbul verhuist .

‘Het moment waarop je bij een A-selectie begint valt niet altijd te regisseren. Ik heb de bagage die nodig is om met het juiste gevoel aan deze uitdaging te beginnen’, reageert Van Bommel, die pas uitgebreid zal ingaan op zijn aanstelling als zijn werk bij Australië er op zit. ‘Alle focus ligt op het WK’, stelt hij.