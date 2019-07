Mark van Bommel moet zijn huis al opleveren terwijl hij nog aan het verbouwen is

Mark van Bommel en Érick Gutiérrez zaterdag na de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Sterke punten

De aanval was fraai in de thuiswedstrijd tegen Basel. Als aanvallende middenvelder was Steven Bergwijn naar de zijkant gelopen. Linksbuiten Bruma nam de bal over en dook in het gat dat Bergwijn had getrokken. Met een strakke pass stuurde hij Hirving Lozano richting het doel. De Mexicaan zag de ruimte die Donyell Malen als beweeglijke spits voor hem had gecreëerd.

De razendsnelle uitbraak leverde geen doelpunt op, maar toonde wel de contouren van het nieuwe PSV. De ploeg van trainer Mark van Bommel gooit het dit seizoen na het vertrek van aanvoerder Luuk de Jong over een andere boeg. De lange bal is ingeruild voor combinatiespel over de grond, met het dynamische kwartet als belangrijkste pionnen.

‘We hebben voorin nu vooral veel vaardige spelers. Ze kunnen ook op meerdere posities spelen’, zei Van Bommel daarover al eerder. Het is precies waar hij op rekent dit seizoen: met veel positiewisselingen moeten de vier aanvallend ingestelde spelers voortdurend voor chaos zorgen bij de tegenstander. Het moet van PSV een onvoorspelbare en lastig te bespelen ploeg maken.

De vraag is hoelang Van Bommel nog kan beschikken over het viertal. Sevilla heeft zich in Eindhoven gemeld voor Bergwijn, terwijl ook ­Lozano aast op een transfer. Het is ­bekend dat PSV in Steven Berghuis de ideale vervanger ziet. De aanvaller van Feyenoord zou perfect passen in het systeem dat Van Bommel voor ogen heeft: Berghuis is creatief en kan op meerdere posities uit de voeten.

Als afmakers zet Van Bommel voorlopig in de punt van de aanval in op Malen en Sam Lammers, die tegen Ajax begon als diepe spits maar tegen Basel vanwege een blessure ontbreekt. ‘De blessure van Lammers ziet er niet goed uit. Meer kan en mag ik er niet over zeggen’, zei Van Bommel maandag op de persconferentie in aanloop naar de returnwedstrijd in en tegen Basel.

Met 28 doelpunten in de eredivisie was De Jong vorig seizoen vaak het eindstation van een aanval. Of Malen en Lammers het in zich hebben om een echte afmaker te worden, is nog niet te zeggen. Maar met een rits rappe dribbelaars waait er hoe dan ook een frisse wind door de voorhoede van PSV.

Zwakke punten

Hoe zet PSV het kwartet rappe aanvallers aan het werk? Dat is de belangrijkste vraag die Van Bommel moet beantwoorden. Net als vorig seizoen verloopt de opbouw van achteruit te stroef. Te vaak gaat een bal terug of breed in plaats van naar voren.

Érick Gutiérrez lijkt de oplossing voor het probleem te zijn. De Mexicaan, die vorig seizoen stelselmatig op de bank werd gehouden door Van Bommel, kan met zijn fijne techniek en dito trap het spel van PSV vanaf het middenveld versnellen. Tegen Basel kreeg hij de voorkeur boven Jorrit Hendrix, terwijl laatstgenoemde tegen Ajax in de basis begon.

Ook Van Bommel moet hebben gezien dat ‘Guti’ in balbezit iets toevoegt aan het spel van zijn ploeg. Tegelijk durft hij in verdedigend opzicht niet op de flegmatieke middenvelder te bouwen. Met het benoemen van de nog niet fitte Ibrahim Afellay als aanvoerder, onderstreepte Van Bommel nog maar eens dat hij op hem rekent. De 33-jarige oud-international moet de oplossing vormen voor de spagaat waar Van Bommel al een seizoen lang in zit.

Dat hij op zoek is naar zekerheid valt te begrijpen. Met het vertrek van Daniel Schwaab en Angeliño verdween de helft van de minst gepasseerde verdediging van de eredivisie afgelopen seizoen. Omdat Nick Viergever tegen Ajax rust kreeg, was Denzel Dumfries de enige verdediger die er vorig seizoen ook al bij was.

Met de aangetrokken Timo Baumgartl, Toni Lato en Olivier Boscagli hoopt PSV het gat dat Daniel Schwaab en Angeliño hebben achtergelaten op te vullen. Dat kost tijd, bleek tegen Ajax. Boscagli liet zich uit het centrum weglokken, waarna Ajax profiteerde. Het was een gebrek aan onderlinge afstemming. ‘De organisatie klopte niet bij het eerste doelpunt’, moest Van Bommel toegeven.

Hij vond dat zijn spelers snel grote kerels moesten worden. ‘Dat kan’, zei hij op de persconferentie in Basel. ‘Het zijn dingen als balverlies op cruciale momenten. Dingen die we toen niet goed hebben gedaan en nu beter moeten. Dingen ook die je heel snel kunt verbeteren. Dat zullen we ook moeten doen, willen we in het hoofdtoernooi van de Champions League spelen.’

De Limburger moet het gevoel hebben dat hij zijn huis nog aan het verbouwen is terwijl hij het al moet opleveren. Het ontbreekt bij PSV nog aan defensieve zekerheid, terwijl Van Bommel op het middenveld op zoek is naar meer creativiteit om het kwartet voorin aan het werk te zetten.