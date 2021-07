Mark Cavendish wint etappe en evenaart record Eddy Merckx

Mark Cavendish van Deceuninck Quickstep wint de 13de etappe van de Tour de France en brengt zijn totaal aan etappe-overwinningen op 34. Daarmee evenaart hij het record van Eddy Merckx. Beeld AFP

Het was geen gemakkelijke sprint aan het eind van de 220 kilometer lange etappe. Cavendish’ ploeg Deceuninck-Quickstep kwam in de slotkilometers een aantal keer opgesloten te zitten tussen andere ploegen met sprintambities. Cavendish zelf deelde hier en daar nog een duw uit om zijn plekje te behouden.

En toch was het in de laatste 200 meter weer het vertrouwde beeld: Cavendish die vanachter de rug van zijn ploeggenoot Michael Mørkøv tevoorschijn piept en win. De Deense helper werd zelf nog tweede, Jasper Philipsen derde.

Het was de elfde keer in de tourgeschiedenis dat een rit in Carcassonne finishte en de eerste keer dat het op een massasprint uitliep. Daar had vroeg in de etappe een drietal nog iets aan proberen te doen. Pierre Latour, Sean Bennett en Omer Goldstein reden na een stortvloed aan aanvalspogingen weg. De Fransman, Amerikaan en Israëliër kregen een voorsprong van net iets minder dan 5 minuten.

Maar Deceuninck-Quickstep en Alpecin-Fenix hadden na de gemiste kans van donderdag, toen de vlakke etappe een prooi werd voor de kopgroep, hun zinnen op een pelotonsprint gezet. En dus werd het trio dichterbij gehaald, tot een minuut of twee.

De kleine voorsprong van de kopgroep en het lastige parcours – smalle bochtige wegen met af en toe felle klimmetjes – deed de koerszin in het peloton ontwaken. Onder meer Philippe Gilbert probeerde weg te komen. Ook in de kopgroep ontbrandde de onderlinge strijd, die Bennett de kop kostte.

Massale valpartij 60 km voor de meet

Op zo’n 60 kilometer voor de finish ging het mis in het peloton. Eén man verslikte zich in een flauwe bocht, gleed onderuit en achter hem breidde de valpartij zich uit tot een stuk of dertig slachtoffers. Sprinters Cees Bol en Nacer Bouhanni lagen erbij. Een aantal renners, onder anderen Søren Kragh Andersen, vloog in het struikgewas een flink eind naar beneden. De meesten konden hun weg vervolgen, op Roger Kluge en Simon Yates na. Zij stapten af.

Terwijl het peloton weer wat tot rust kwam na de grote valpartij, smolt alles weer samen. De kopgroep werd teruggepakt, de meeste ‘gevallenen’ keerden terug. Het was het sein voor Quentin Pacher om nog een vluchtpoging te wagen. Even leek hij de wind mee te hebben omdat Mark Cavendish en ook Jasper Philipsen materiaalpech hadden. Hij kreeg anderhalve minuut voorsprong, maar twintig kilometer voor de streep werd de Fransman bijgehaald.

Waaier-zenuwen

Op dat moment draaide het peloton onbeschutte wegen op en dreigden waaiers. Dus was het wringen en vechten om vooraan te komen en te blijven met een gangetje van zeker 60 kilometer per uur. Vooral de klassementsrijders reden met zenuwen in het lijf. Een overgangsetappe als deze kan soms stevige gevolgen hebben. Vorig jaar verloor Pogacar in een waaier-etappe toen hij een lekke band had in de waaier-etappe naar Lavaur.

Tot geluk van Pogacar was de wind niet hard genoeg om breuken te veroorzaken, al probeerde Ineos het voor hun kopman Richard Carapaz nog wel. Het veranderde uiteindelijk niets aan de stand in het algemeen klassement, waarin de Sloveen nog altijd ruim aan de leiding gaat voor Rigoberto Urán (+5.18) en Jonas Vingegaard (+5.32).